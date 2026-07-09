Минус один самолет и 1 310 оккупантов: потери России на 9 июля

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 414 820 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 9 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 414 820 (+1 310) человек;
- танков – 12 107 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 906 (+3);
- артиллерийских систем – 45 628 (+59);
- РСЗО – 1 922 (+4);
- средств ПВО – 1 479 (+1);
- самолетов – 437 (+1);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 763 (+1 843);
- наземных робототехнических комплексов – 1 857 (+4);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 117 910 (+363);
- специальной техники – 4 402 (+4);
- крылатых ракет – 4 887 (+0).
Потери россиян по состоянию на 6 июля / Инфографика Генштаба
Напомним, что 8 июля "Мадяр" поразил результатами работы СБС за ночь. В России минус девять танкеров в Азовском море.
А в целом за 72 часа украинские бойцы поразили в общей сложности 21 вражеское судно теневого флота страны-агрессора, а также 1 сухогруз и 1 паром в Керчи.