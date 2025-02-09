Более 1 400 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 9 февраля

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 1 460 оккупантов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, Силы обороны уничтожили 267 единиц техники и вооружения россиян.

Смотрите также Третья штурмовая разгромила "элитную" танковую колонну россиян на Харьковщине

Какова актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2025 года российская армия потеряла:

личного состава – около 849 320 (+1 460) человек,

танков – 9 992 (+11);

боевых бронированных машин – 20 797 (+20);

артиллерийских систем – 22 844 (+24);

РСЗО – 1273 (+2);

средств ПВО – 1056 (+0);

самолетов – 370 (+1);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24486 (+83);

крылатых ракет – 3054 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 36 529 (+127);

специальной техники – 3 739 (+1).

Потери врага на 9 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ