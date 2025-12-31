Западные обозреватели прогнозируют, что в новом году Украина последовательно будет уничтожать теневой флот оккупантов. Как заметил 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний, это вполне возможно.

К теме Нефтебаза, РЛС, подстанции и не только: СБС поразили ряд стратегических целей врага на ВОТ

Какие потери задала Украина в 2025 году?

"В 2025-м Украине удалось перенести войну на территорию противника. Это залог не только успеха, а победы. Ведь наше государство может выиграть именно в асимметричной войне от которой не имеют защиты россияне", – добавил политолог.

Только СБУ провела ряд успешных операций, которые поразили весь мир. Среди них операция "Паутина", когда удалось поразить треть стратегической авиации врага. Также мы начали повреждать танкеры, подводную лодку.

Интенсивность будет только расти, ведь также работают ГУР, беспилотные войска и многие другие подразделения. Россияне видят, что происходит, поэтому хотят давить информационно, запускают различные обсуждения о выборах, территории,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Несмотря на это, на первые полосы западных СМИ выходят сообщения о том, что происходит на самом деле. Уже сейчас Украина показывает Америке, как проводить операции в море и какими эффективными они могут быть.

Украина постоянно наносит России новые потери