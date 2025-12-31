Західні оглядачі прогнозують, що у новому році Україна послідовно знищуватиме тіньовий флот окупантів. Як зауважив 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, це цілком можливо.

Яких втрат задала Україна у 2025 році?

"У 2025-му Україні вдалося перенести війну на територію противника. Це запорука не лише успіху, а перемоги. Адже наша держава може виграти саме в асиметричній війні від якої не мають захисту росіяни", – додав політолог.

Лише СБУ провела низку успішних операцій, які вразили весь світ. Серед них операція "Павутина", коли вдалося уразити третину стратегічної авіації ворога. Також ми почали пошкоджувати танкери, підводний човен.

Інтенсивність лише зростатиме, адже також працюють ГУР, безпілотні війська та багато інших підрозділів. Росіяни бачать, що відбувається, тому хочуть тиснути інформаційно, запускають різні обговорення про вибори, території,

– підкреслив Тарас Загородній.

Попри це, на перші шпальти західних ЗМІ виходять повідомлення про те, що відбувається насправді. Вже зараз Україна показує Америці, як проводити операції в морі та якими ефективними вони можуть бути.

