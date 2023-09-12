Прилетает прямо по замаскированной технике: как ВСУ работают по оккупантам под Соледаром

Украинские защитники наносят оккупантам безумные потери. В частности, FPV-камикадзе атакуют вражескую технику под Соледаром.

Соответствующие кадры обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет 24 Канал.

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"FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны"

Александр Сырский рассказал, что под Соледаром украинские воины продолжают уничтожать технику оккупантов.

На видео – результаты слаженной работы аэроразведчиков 30-й ОМБр "Команда Вялого" и их собратьев из других подразделений. FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны,

– подчеркнул генерал-полковник.

Отметим, что на обнародованных кадрах дроны уничтожают российскую бронетехнику, в частности, замаскированную, КамАЗ, ЗРК "Стрела-10" и грузовики УРАЛ.

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