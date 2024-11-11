Почти 2 тысячи ликвидированных оккупантов: потери врага на 11 ноября

Россия продолжает пытаться продвинуться на фронте и захватить новые территории. В то же время наши защитники держат оборону и наносят врагу колоссальные потери.

Потери России в полномасштабной войне уже превысили 700 тысяч убитыми и ранеными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Сколько россияне потеряли

За минувшие сутки наши воины ликвидировали 1770 вражеских солдат. Важно, что все цифры являются условными, ведь посчитать потери России в условиях активного ведения боевых действий невозможно.

Потери России по состоянию на 11 ноября 2024 года:

личного состава – около 710660 (+1770) человек,

танков – 9253 (+4),

боевых бронированных машин – 18766 (+40),

артиллерийских систем – 20314 (+34),

РСЗО – 1245 (+0),

средств ПВО – 996 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18676 (+57),

крылатых ракет – 2636 (+2),

кораблей / катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 28802 (+119),

специальной техники – 3620 (+16).



Потери россиян на 11 ноября / Генштаб