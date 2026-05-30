Почти полторы тысячи оккупантов отправились в ад вместе с техникой: потери России на 30 мая

Ситуация на фронте российско-украинской войны складывается не лучшим образом для оккупантов. Из-за необходимости пополнять войско в России усиливают мобилизационные мероприятия. Оно и не удивительно, ведь потери вражеской армии – поразительны.

О новой партии уничтоженных захватчиков и сожженной технике рассказали в Генштабе ВСУ.

Какие потери врага?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

личного состава – около 1 262 500 (+1 430) человек;

танков – 11 960 (+2);

боевых бронированных машин – 24 643 (+7);

артиллерийских систем – 42 930 (+7);

РСЗВ –1 813 (+5);

средств ПВО – 1 398 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 318 433 (+1781);

наземных робототехнических комплексов – 1 500 (+4);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 100 713 (+483);

специальной техники – 4 231 (+4);

крылатых ракет – 4 693 (+6).



Потери врага на 30 мая / Генштаб

Как ситуацию оценивают в ISW?

Эффективное применение Украиной беспилотников средней дальности и дронов на передовой все больше усложняет России переброску военных и удержание позиций на фронте. Хотя Кремль традиционно делает ставку на численное преимущество в войне, украинские удары в значительной степени ослабляют это преимущество, нанося российским силам заметные потери.

В частности, буквально недавно Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей на территории России и временно оккупированных регионах, применив ракеты Storm Shadow.

Также на днях под ударом оказался Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

В то же время отсутствие весомых результатов на поле боя, большие человеческие потери и ухудшение ситуации в армии усиливают в российском обществе восприятие войны как неудачной, что все больше усложняет набор новых контрактников.