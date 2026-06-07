1350 уничтоженных оккупантов и кругленькая цифра сожженной техники: потери России на 7 июня

Оккупанты несут существенные потери на фронте и ищут новые возможности пополнения армии. Эффективные действия Сил обороны Украины портят планы противника, останавливая наступательный потенциал захватчиков.

О новой партии ликвидированных российских военных и их разбитой технике сообщили в Генштабе ВСУ.

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Какие потери России на 7 июня?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.06.26 ориентировочно составили:

личного состава – 1 373 620 (+1350) человек

танков – 11 989 (+6)

боевых бронированных машин – 24 700 (+4)

артиллерийских систем – 43 479 (+82)

РСЗВ – 1 844 (+7)

средства ПВО – 1 407 (+2)

самолетов – 436 (+0)

вертолетов – 353 (+0)

наземных робототехнических комплексов – 1 595 (+10)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 334 063 (+2245)

крылатые ракеты – 4 733 (+0)

корабли/катера – 33 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 104 051 (+393)

специальная техника – 4 257 (+4)



Потери врага / Генштаб

Не менее важными сейчас становятся дальнобойные удары украинских сил, которые достают важные российские объекты, работающие на обеспечение машины Кремля. Речь идет, в частности, о серии ударов по военной и логистической инфраструктуре России. Среди целей были 15-й арсенал ВМС России в Ленинградской области, военно-морская база в Кронштадте и нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае.

Украинские бойцы на днях также поразили пункт временной дислокации 90-го инженерно-саперного полка армии страны-агрессора вблизи Пионерского. Это подразделение участвовало в минировании территорий и строительстве оборонительных укреплений на разных направлениях фронта.

Также бойцы 20-й бригады К-2 СБС нанесли удары по стоянке военных грузовиков и газовому хранилищу оккупантов, а дроны Отряда "13" атаковали логистические объекты противника.