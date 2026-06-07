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24 Канал Новости Украины 1350 уничтоженных оккупантов и кругленькая цифра сожженной техники: потери России на 7 июня
7 июня, 06:50
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1350 уничтоженных оккупантов и кругленькая цифра сожженной техники: потери России на 7 июня

Татьяна Бабич

Оккупанты несут существенные потери на фронте и ищут новые возможности пополнения армии. Эффективные действия Сил обороны Украины портят планы противника, останавливая наступательный потенциал захватчиков.

О новой партии ликвидированных российских военных и их разбитой технике сообщили в Генштабе ВСУ.

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Какие потери России на 7 июня?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.06.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – 1 373 620 (+1350) человек
  • танков – 11 989 (+6)
  • боевых бронированных машин – 24 700 (+4)
  • артиллерийских систем – 43 479 (+82)
  • РСЗВ – 1 844 (+7)
  • средства ПВО – 1 407 (+2)
  • самолетов – 436 (+0)
  • вертолетов – 353 (+0)
  • наземных робототехнических комплексов – 1 595 (+10)
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 334 063 (+2245)
  • крылатые ракеты – 4 733 (+0)
  • корабли/катера – 33 (+0)
  • подводные лодки – 2 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 104 051 (+393)
  • специальная техника – 4 257 (+4)


Потери врага / Генштаб

Не менее важными сейчас становятся дальнобойные удары украинских сил, которые достают важные российские объекты, работающие на обеспечение машины Кремля. Речь идет, в частности, о серии ударов по военной и логистической инфраструктуре России. Среди целей были 15-й арсенал ВМС России в Ленинградской области, военно-морская база в Кронштадте и нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае.

Украинские бойцы на днях также поразили пункт временной дислокации 90-го инженерно-саперного полка армии страны-агрессора вблизи Пионерского. Это подразделение участвовало в минировании территорий и строительстве оборонительных укреплений на разных направлениях фронта.

Также бойцы 20-й бригады К-2 СБС нанесли удары по стоянке военных грузовиков и газовому хранилищу оккупантов, а дроны Отряда "13" атаковали логистические объекты противника.

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