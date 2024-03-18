Более 800 оккупантов, танки, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 18 марта

18 марта 2024, 08:05
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Источник:

Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают свои попытки захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные изо дня в день уничтожают врагов.

Только за минувшие сутки россияне потеряли на фронте 810 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года потери врага составляют 431 550 солдат.

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Что известно о потерях врага в технике

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава – около 431 550 (+810) человек,
  • танков – 6 809 (+19),
  • боевых бронированных машин – 13 014 (+17),
  • артиллерийских систем – 10 668 (+34),
  • РСЗВ – 1 017 (+0),
  • средства ПВО – 720 (+0),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 308 (+36),
  • крылатые ракеты – 1 922 (+0),
  • корабли /катера – 26 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14141 (+68),
  • специальная техника – 1731 (+8).


Потери врага по состоянию на 18 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны также нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

 

 

Автор: Анжеліка Байбак, Діана Квасневська