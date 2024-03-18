Более 800 оккупантов, танки, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 18 марта
18 марта 2024, 08:05Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты продолжают свои попытки захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные изо дня в день уничтожают врагов.
Только за минувшие сутки россияне потеряли на фронте 810 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года потери врага составляют 431 550 солдат.
Смотрите также Стали осторожнее: в ОК "Юг" ответили, что изменилось в поведении вражеского флота
Что известно о потерях врага в технике
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 431 550 (+810) человек,
- танков – 6 809 (+19),
- боевых бронированных машин – 13 014 (+17),
- артиллерийских систем – 10 668 (+34),
- РСЗВ – 1 017 (+0),
- средства ПВО – 720 (+0),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 308 (+36),
- крылатые ракеты – 1 922 (+0),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14141 (+68),
- специальная техника – 1731 (+8).
Потери врага по состоянию на 18 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны также нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.