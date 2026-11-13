"Россия теряет больше людей, чем набирает": интервью Розы об облавах на улицах, лжи Путину и провалах армии

В эксклюзивном интервью для 24 Канала Сергей Роза проанализировал последствия взлома базы данных Росстата, реальные потери российской армии и гибридные атаки Кремля в Европе. Эксперт также объяснил, почему россияне откровенно лгут американцам на переговорах и как Илон Маск может влиять на работу Starshield на фронте.

Россия пытается скрыть масштабы своих потерь, а ее гибридные атаки все больше угрожают странам Европы. В то же время Кремль продолжает вводить американцев в заблуждение на переговорах, а влияние Илона Маска на спутниковую связь Украины может стать серьезной проблемой для фронта.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала военный эксперт Сергей Роза проанализировал последствия взлома базы Росстата, объяснил, что происходит с реальными потерями российской армии, и раскрыл, как Маск может влиять на работу Starshield в Украине.

"Мир" Путина и ложь России на переговорах

На встрече с посланцами Трампа, Виткоффом и Кушнером, российский диктатор Путин сказал, что он хочет, чтобы в Украине всегда был мир. Как вы думаете? Не могу просто обойти эту фразу стороной. Может, он просто перепутал слова и имел в виду, что война?

Он действительно добивается мира, просто мира на своих условиях. Как вы знаете, его условия довольно просты – это захватить пять регионов Украины, которые он закрепил в своей конституции, после чего на остальной территории Украины установить дружественный ему режим.

Что-то вроде БССР, Беларуси, где сейчас его режим вполне устраивает. И понятно, что она не только не представляет для него никакой угрозы, но и фактически является его сателлитом или слугой.

Поэтому он хочет того же самого в Украине. И вполне логично, что в таком случае наступил бы мир. Просто в таком случае не будет Украины в ее современном виде и не будет украинского народа в его современном виде. Вот что скрывалось за этими словами.

Я хочу еще вернуться к переговорам, которые проходили в Абу-Даби. Там есть интересный момент, о котором сказал Владимир Зеленский: российская сторона лгала американцам о населенных пунктах, которые якобы захвачены Россией, но на самом деле там находятся Вооруженные силы Украины. Как вы думаете, зачем так откровенно в эпоху современных технологий россияне продолжают об этом лгать американцам?

Я думаю, причина очень проста: потому что они сами в это верят. То есть у них это получается так, как те, кто жил в Советском Союзе, помнят, что такое приписки. Для этого даже специальное слово придумали.

То есть я сообщаю начальнику чуть больше о своей работе, он сообщает еще выше, еще выше. И в итоге Путину сообщают, что его войска находятся в пяти метрах, ну или в пяти километрах от города Запорожья, например. Или взяли Святогорск и ведут там зачистку.

То есть это ложь, которая постепенно накапливается во всей этой путинской иерархии. И понятно, что когда они сами в это верят, они и американцам об этом сообщают. То есть я думаю, что они лгут абсолютно искренне.

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Взлом Росстата и реальные потери российской армии

Хакеры недавно получили доступ к закрытым реестрам Росстата, где зафиксировано около 400 тысяч погибших российских военных. В то же время в списках отсутствуют потери с оккупированных территорий, а регистрация смертей в России задерживается как минимум на четыре месяца. Почему эта масштабная утечка произошла именно сейчас?

Когда удалось взломать, тогда и взломали. Понятно, что сейчас взламывать различные системы проще, ведь искусственный интеллект начал в этом помогать. Если правильно его использовать, можно взломать практически любую систему. Поэтому думаю, что таких случаев будет еще много.

А данные, обнародованные по итогам этого взлома, на самом деле, не являются новыми для тех, кто разбирается в этой теме и занимается такими подсчетами. Мы уже неоднократно получали подобные цифры другими способами.

Например, анализировали некрологи в открытых источниках, а затем по кладбищам и памятникам подсчитывали, сколько погибших удалось установить поименно. Этим, в частности, занимаются BBC и Mediazona.

Есть также украинская группа "Горюшко", которая проводит такие подсчеты. Ранее удалось установить имена примерно 250 тысяч россиян. Если предположить, что таким способом можно найти лишь половину погибших, получим те самые 500 тысяч, о которых свидетельствуют данные из взломанной базы.

Поэтому, на мой взгляд, ничего принципиально нового не произошло. Мы просто получили еще одно подтверждение того, что наши подсчеты были верны.

Интересно и то, что цифры украинского Генштаба довольно точно совпадают с этими показателями. Получается, что, как ни странно, военные во всем мире привыкли лгать, а украинский Генштаб почему-то предоставляет правильные данные, на которые можно опираться.

По статистике из взломанной базы Росстата, среди молодых мужчин в возрасте от 18 до 29 лет война стала причиной почти двух третей всех смертей в России. Среди 50-летних доля выросла в 16 раз. В то же время региональные бюджеты уже сокращают выплаты по контрактам. Как эти данные повлияют на Путина и придется ли ему уже этой зимой прибегать к непопулярным силовым мерам?

Ему на самом деле абсолютно безразлично не только население Украины, но и собственные граждане. Он же сам говорил: лучше так, чем от водки и простуды.

То есть он смотрит: в каком-то регионе вымерли 50-летние мужчины. Действительно, есть регионы, где Россия несет очень серьезные потери. Ну и что? Лучше же, чем от водки и простуды.

Молодежь? Тоже не проблема. Они, мол, останутся в памяти, совершили подвиг. У нас появятся новые ветераны, ведь старых ветеранов уже не осталось. Кого чествовать, кого лентами обвязывать?

То есть он к этому относится абсолютно спокойно. Не думаю, что что-то изменится. Единственное, чего ему сейчас не хватит, – это людей. Ведь потери растут огромными темпами, как мы знаем.

И мы только что обсудили, что цифрам украинского Генштаба можно доверять. По данным Генштаба, Россия постоянно несет новые потери, а Силы беспилотных систем устанавливают все новые рекорды. То есть российские потери растут, а набор личного состава – не так быстро.

К слову, по данным украинской разведки, потери российской армии уже превышают темпы набора контрактников. В частности, за январь–июль 2026 года Россия потеряла около 240 тысяч военных, тогда как контракты подписали менее 232 тысяч человек. Из-за этого Кремль даже рассматривает возможность дополнительной волны мобилизации на 600 тысяч человек.

Поэтому сейчас они прибегают к скрытой мобилизации. Людей просто отлавливают на улицах. Они даже не ожидают, что вечером окажутся в военкомате, а на следующий день уже будут на фронте. Пока что ситуация выглядит именно так.

Думаю, больших городов это не коснется. Там будут стараться не допускать таких случаев, чтобы не провоцировать недовольство. А в маленьких городах – пожалуйста, ведь там никто не выйдет на улицу протестовать.

Если вспомнить мобилизацию в 2022 году, то матери сами привозили своих детей на призыв. То есть понятно, что при таком раскладе никто не будет выходить на улицу протестовать против мобилизации.

Поэтому не думаю, что Путину сейчас придется прибегать к каким-то особым мерам. С другой стороны, если ему действительно будут докладывать о серьезных проблемах с нехваткой людей, особенно если произойдет какое-то большое украинское контрнаступление, что, правда, вряд ли произойдет, тогда ему, возможно, придется пойти на такие шаги.

В Москве, в районе Китай-города, молодежь жаловалась в соцсетях, что ее заставляли подписывать контракты с Минобороны. Некоторые задержанные были несовершеннолетними, поэтому это их не касалось. Может ли это быть подготовкой к новой мобилизации, несмотря на заявления полиции о том, что речь шла лишь о профилактических мерах?

Они сейчас при любом удобном случае пытаются доставить людей в военкоматы и заставить подписать документы. Для них это уже вполне привычная практика.

Напомним, что 7 ноября в центре Москвы силовики провели "масштабный рейд" в районе Китай-города и задержали более 200 молодых людей, в том числе несовершеннолетних. По словам задержанных, совершеннолетним в полицейских автозаках предлагали подписать контракт с Минобороны России, а в участках вручали повестки в военкоматы, даже студентам с отсрочкой. В МВД рейд назвали "профилактическими мерами".

Но больше всего меня в этой ситуации интересует реакция самих россиян. Если вы вспомните, Майдан начинался с отказа подписать соглашение о евроинтеграции. Однако главное заключалось в том, что люди возмутились, когда студентов, фактически детей, разогнали силой. Тогда все вышли протестовать против власти и Януковича.

А теперь посмотрим, что происходит в России. Да ничего. Наоборот, люди приходят ко мне в комментарии и пишут: "Ну так, правильно, надо же порядок наводить. Они там пьют, ругаются матом. Конечно, их нужно срочно призывать в армию".

Я читаю это и думаю: ребята, но ведь это дети, ваши дети. Представляю, что было бы, если бы моего ребенка избили представители местной власти и силой затащили в военкомат. Моя реакция точно не была бы такой: "Ну правильно, у меня еще дочь есть и сын, ладно, забирайте". Такого бы не было.

Поэтому реакция россиян здесь гораздо интереснее, чем сами задержания. А то, что такие случаи будут повторяться, совершенно очевидно. Когда проверяют молодежь, проводят концерты или другие мероприятия, туда часто приходят и представители военкоматов, которые сразу пытаются вручить повестки.

Однако речь идет прежде всего о призыве на срочную службу. И там на срочников уже оказывают давление: их пытаются силой перевести на контрактную службу, а затем отправить на войну.

Удары по операторам дронов и пусковым установкам

Украинские военные все чаще пытаются уничтожать не только российские дроны, но и операторов, а также места запуска. То есть наносить удары не только по последствиям, но и по причине. Особенно это касается подразделения "Рубикон". Может ли уничтожение операторов серьезно ослабить российские дронные войска?

Я больше обращаю внимание даже не на уничтожение дронов, а на уничтожение пусковых установок, например, ракет "Искандер". Время от времени появляются новости о поражении очередных таких установок.

Насколько Россия может компенсировать их потери? Конечно, новые установки производят, но с какими темпами? Мы знаем, что, например, с системами ПВО у России серьезные проблемы. Украина уничтожает гораздо больше установок, чем Россия успевает производить.

Если у них не будет пусковых установок, ракеты потеряют смысл. Как их запускать?

С дронами та же ситуация. Украина пытается наносить удары как по складам, так и по другим объектам. Но пока, к сожалению, таких больших успехов нет. Бывают случаи, когда сообщают об ударах по местам, где находились российские операторы дронов. Однако четких доказательств нет, и мы не видим заметного уменьшения количества российских дроновых атак.

Хотя, например, во время операции "Вивальди" сообщалось, что российские операторы дронов были вынуждены отступить с определенной территории, поскольку за ними целенаправленно охотились. Благодаря этому Украина, в частности, смогла получить преимущество в так называемом "малом небе", то есть на высоте полета дронов.

Если удастся достигать таких результатов снова и снова, это будет замечательно. Но я сомневаюсь, что добиться этого так легко.

Известно ли, сколько времени потребуется России, чтобы заменить уничтоженные или поврежденные пусковые установки? Это может быть месяц, два или полгода?

Нет, к сожалению, такой информации нет, поскольку у нас нет данных об объемах производства. Например, в отношении танков или части систем ПВО некоторая информация есть, хотя и не обо всех установках.

В частности, есть данные по "Панцирям" и С-400. Известно, что Россия не справляется с производством в таких объемах, чтобы компенсировать количество установок, которые успевает уничтожать Украина.

А вот что касается пусковых установок "Искандеров", такой информации у нас нет. Но логика подсказывает, что при таких темпах они не должны успевать восполнять потери. Хотя я не знаю, насколько сложно их производить. Возможно, сами пусковые установки они все-таки способны изготавливать в количестве, достаточном для компенсации потерь.

Сигналы Трампа о границах Украины

На днях американский президент Дональд Трамп дал громкое интервью американской программе "60 минут", где он прямо заявил, мол, по итогам любого будущего соглашения для Украины Киеву придется смириться с совершенно иными очертаниями границ своей страны. Как вы трактуете именно этот сигнал из США? О каких других очертаниях идет речь? Трамп намекает на замораживание ситуации по текущей линии фронта?

Действительно, Трамп считает, во-первых, что Россия успешно наступает и каждый день, каждую неделю захватывает все новые и новые территории. А если это так, то почему бы не пойти им навстречу и не заключить с ними мир?

Потому что в любом случае все эти территории рано или поздно будут потеряны. То есть ему никто не говорит о том, что у России, что называется, отрицательный прирост территории сейчас.

И поэтому он думает – ну, его логика вполне понятна. С другой стороны, Украина устами Зеленского согласилась прекратить войну. То есть это не заключение мира, но хотя бы замораживание войны по текущей линии фронта.

Впрочем, неизвестно, где она проходит, потому что, как мы знаем, российская линия фронта где-то глубоко в украинском тылу, но они согласны на это.

С другой стороны, мы знаем, что Россия, как и раньше, требует целых пять украинских регионов. И это означает, что они требуют не только, скажем, Луганскую область, где у них нет контроля лишь над двумя селами.

Ладно, там это можно понять. Они требуют Донецкую область, где у них, на самом деле, есть несколько больших городов, которые они никак не могут взять. Но они требуют даже Херсонскую и Запорожскую области.

В Запорожье они вообще никогда не были. Если Херсон хоть когда-то был захвачен, то в Запорожье они же вообще никогда не были, и они все равно требуют себе эту территорию. Это и Путин сегодня, по-моему, как раз подтвердил, что он согласен на государственную границу, а государственной границей он считает территорию, включая эти захваченные области.

Российский аналог Starlink и сбои Starshield

В сети и профильных сообществах появилась информация, что российские оккупанты тестируют в Украине новую систему "Рассвет" – аналог Starlink. Насколько серьезную опасность она представляет для наших позиций на передовой и как Силы обороны могут ей противодействовать?

Это действительно будет серьезная опасность. Но если вернуться к прошлому, то россияне довольно долго использовали Starlink. В частности, устанавливали терминалы на дроны и с их помощью проводили атаки на украинские цели. Сейчас они разворачивают собственную систему, которую можно назвать российским Starlink.

К слову, Россия разворачивает собственную спутниковую систему связи "Рассвет", которую называют аналогом Starlink. По данным украинской разведки, Москва планирует увеличить группировку до 292 спутников в 2027 году и почти до 1 000 – к 2035 году. Пока что система работает только тогда, когда спутники пролетают над определенной территорией.

Пока что им удается запускать спутники. Сообщается, что часть из них не выходит на нужные орбиты или достигает их с задержкой. Но это не так важно. Пока они могут запускать новые спутники, и те так или иначе достигают нужных орбит, можно сказать, что у них все в порядке.

Сейчас эти спутники не находятся над Украиной постоянно. Однако есть определенные промежутки времени, когда с ними можно устанавливать связь. Я не знаю, сколько терминалов у россиян, насколько они дешевы и какую мощность обеспечивают.

То есть информации о том, насколько эту систему можно сравнивать со Starlink, у меня нет. На месте очень сложно подавить работу таких терминалов. Мы видим, что россияне пытаются глушить Starlink, но у них это тоже не получается. Поэтому вряд ли Украина сможет надежно подавить работу российской системы.

Единственное правильное решение – пытаться наносить удары по заводам, производящим эти системы и спутники, а также по пусковым установкам и объектам, с помощью которых запускают космические ракеты. То есть нужно всеми способами препятствовать развитию российской космической программы.

Ведь, помимо собственной коррупции, у России еще и благодаря Украине возникают дополнительные проблемы с космической отраслью. Но это, пожалуй, основной путь противодействия. Рано или поздно они все равно смогут запустить эту систему.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после завершения переговоров в Абу-Даби и отъезда Кушнера и Виткоффа в Москву над Украиной вновь зафиксировали масштабные сбои в работе Starshield. В критические моменты потеря связи и координации ставит под угрозу жизни военных и проведение операций. Может ли это быть скоординированным давлением со стороны определенных кругов в Вашингтоне, чтобы заставить Киев пойти на уступки?

Знаете, у меня на этот счет есть своя теория. Я считаю, что за этим может стоять лично Маск. Он когда-то признавался, что потребляет российскую пропаганду в больших объемах. В частности, он смотрит или читает "Russia Today" – уже не знаю, в каком формате.

Видно, что Маск активно распространяет в своей социальной сети различные антиукраинские посты. У меня такое ощущение, что именно он создает это давление, в том числе и на самого Трампа. Когда-то они были довольно близки, и накануне президентских выборов в США Маск много писал о том, что Украина плоха, Зеленского нужно устранить, а Россия якобы ничего плохого не делает.

Мне кажется, что Трамп многие из этих тезисов просто перенял от Маска. И что происходит? В какой-то момент Маск не выдерживает, идет в свой офис и просто нажимает там какой-то выключатель. А Украина в очередной раз остается без Starlink и Starshield.

Кстати, если помните, Рубио вообще заявлял, что у Украины нет Starshield. На это украинские военные отвечают, что эта система у нас есть. Но неважно.

На мой взгляд, Маск действительно пытается своим поведением заставить Украину сесть за стол переговоров и согласиться на отказ от собственных территорий ради мира с Россией. Возможно, он делает это с одобрения Трампа. Ведь Маск искренне убежден, что Россия наступает, Украина затягивает войну, а Зеленский делает это лично, потому что боится выборов.

Мол, только что война закончится, его сразу переизберут, ведь его рейтинг якобы составляет 4 процента. Это также была известная манипуляция российской пропаганды. Поэтому думаю, что все это связано именно с таким видением ситуации. То есть Маск, Трамп или Хегсет – кто-то из этой "сладкой тройки" – пытается таким образом влиять на Украину.

США, выборы и перспективы помощи Украине

Если республиканцы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах в США или Трамп утратит политические позиции, как это может повлиять на ситуацию на фронте и положение российской армии?

Насколько я знаю, прямой военной помощи России со стороны Республиканской партии пока не было. Надеюсь, что ее и не будет. В то же время ходят слухи, что демократы уже начали говорить о необходимости размораживания программ помощи и отправки Украине того, что было оплачено заранее или предусмотрено определенными фондами. То есть деньги выделили, но Украина ничего не получила.

Теперь предлагают хотя бы отправить то, что уже оплачено. Также якобы Хегсет несколько месяцев не подписывал определенные документы, из-за чего Украина не могла получить помощь. Но это лишь слухи. Я не нахожусь в Вашингтоне, поэтому мне сложно сказать, что там на самом деле происходит.

Мне кажется, что демократы все-таки более благосклонно относятся к Украине. Хотя это довольно странно, ведь раньше Республиканская партия традиционно занимала более жесткую позицию во внешней политике. А теперь получается, что нам приходится возлагать надежды на демократов. Дожили.

Я очень надеюсь, что так или иначе военная помощь США Украине будет возобновлена. Ведь если посмотреть на Европу, там ситуация тоже становится все более нестабильной.

Может случиться, что европейской помощи перестанет хватать. Надеюсь, что ее полностью не прекратят. Но мы видим, что во Франции укрепляются позиции Ле Пен, а в Германии AfD сейчас является одной из самых популярных, если не самой популярной, партий.

Поэтому в Европе могут произойти очень серьезные политические изменения, которые повлияют на помощь Украине. Она нужна и для продолжения войны, и для поддержки украинской экономики. Ситуация довольно неприятная. Поэтому, к сожалению, остается надеяться на демократов.

Гибридные атаки России в Европе

Говоря о Европе, европейские спецслужбы расследуют волну анонимных сообщений о минировании пассажирских самолетов. Окончательных выводов пока нет, однако в западных разведывательных кругах главным организатором этой гибридной кампании считают Россию. Зачем Кремль переносит террор в европейское воздушное пространство именно сейчас? Хочет запугать общество, чтобы люди голосовали за такие политические силы, как AfD в Германии или партия Ле Пен во Франции?

Да, без сомнения, в этом и заключается их план. Есть политические силы, которые за деньги или даже бесплатно выступают за дружбу с Россией, прекращение помощи Украине и возвращение к так называемой нормальности. Мол, нужно снова покупать российские энергоресурсы, жить хорошо и не платить столько за коммунальные услуги.

У нас, например, заметно выросла квартплата. Отказ от российского газа в некоторых местах чуть ли не вдвое поднял цены на отопление. И вот эти люди говорят: "А что нам те украинцы? Что они там? Давайте снова дружить с Россией". Я из Латвии, и у нас тоже есть несколько таких партий.

Недавно состоялись выборы, и две из них прошли в парламент. Одна открыто заявляет, что поддерживает Россию. Другая старается не говорить об этом прямо, но подчеркивает, что нужно искать то, что выгодно Латвии.

А когда они говорят о выгоде для страны, то имеют в виду, в частности, возобновление торговли с Россией. Именно такими терактами, мелкими или масштабными, и другими проблемами Россия постоянно подталкивает европейцев к мысли, что с ней нужно дружить и не стоит ссориться.

Что касается угроз взрыва самолетов, здесь, конечно, есть и другая версия. Например, в случае с европейскими холодильниками, которые перегревались и достигали аномально высоких температур, в конце концов якобы обнаружили иранский след. Поэтому подобное может быть и в ситуации с самолетами. Но я не исключаю, что за этим стоит Россия. Так что будем следить за развитием событий. В любом случае это попытка оказать давление на европейских избирателей.

Олешки, "гуманитарные паузы" и давление через Константиновку

Напоследок хочу спросить вас об Олешках. Зачем была нужна вся эта акция? Чтобы мобилизовать и подтянуть войска со стороны России? Пока Мелания Трамп выполняла гуманитарную миссию и помогала освободить людей, которых россияне фактически заморили голодом, не давая им доступа к еде, медицине и воде, Россия просто подтянула туда войска. Мы правильно понимаем ситуацию?

Да, без сомнения. Но, честно говоря, украинская сторона тоже, наверное, этим воспользовалась. Я читал в российских Z-каналах, что мы также получили такую возможность и сейчас подтягиваем оружие и укрепляем свои позиции. То есть обе стороны не атаковали друг друга, и понятно, что каждая воспользовалась этой паузой.

Но говорить, что россияне планируют там какое-то большое наступление, не стоит. Они не могут развернуть масштабное наступление из Олешек. Там все-таки Днепр, и такие попытки уже были. Мы знаем, что ничем хорошим они не заканчиваются. Обеспечить логистику просто невозможно.

Что остается? Разве что усилить там позиции операторов дронов, которые будут атаковать тот самый Херсон. Да, это вполне возможно. Но Украина их рано или поздно тоже найдет, и ситуация вернется к тому, что было раньше. Ведь новых поставок уже не будет, поскольку перемирие закончилось. Но хорошо, что людей удалось спасти. Это положительный момент.

Мне кажется, Мелания Трамп в этом случае была искренней. Несмотря на то, что ее муж, похоже, ради денег готов на все, она, на мой взгляд, вела себя довольно искренне. Но посмотрим.

Между тем Путин сделал совершенно странное заявление. Кажется, именно сегодня он предложил повторить подобную акцию в Константиновке. При этом он абсолютно уверен, что полностью контролирует город. На самом деле там продолжаются бои, и часть города находится под контролем Украины. Так что как он собирается организовывать там перемирие для эвакуации мирных жителей, вообще непонятно.

Но это может быть его способом давления на американцев, в частности на Меланию Трамп. Мол, он миротворец, вот предлагает такие инициативы. По крайней мере, я вижу это именно так.

А в чем заключается это давление? Он позиционирует себя как миротворец, но значительная часть Константиновки находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Именно в этом и заключается давление. Он заявляет: "Я миротворец". Украинская сторона ответит: "Но ведь мы контролируем половину города.

Мы не можем просто согласиться на такое странное перемирие, при котором вы утверждаете, что город ваш, а значит, сможете свободно передвигаться, и по вам нельзя будет стрелять". И тогда россияне скажут: "Вот видите, они не хотят мира. Я хочу мира, а они отказываются".

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.