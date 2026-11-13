"Росія втрачає більше людей, ніж набирає": інтерв'ю Розі про облави на вулицях, брехню Путіну та провали армії

Росія намагається приховати масштаби власних втрат, а її гібридні атаки дедалі більше загрожують країнам Європи. Водночас Кремль продовжує вводити в оману американців на переговорах, а вплив Ілона Маска на супутниковий зв'язок України може стати серйозною проблемою для фронту.

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В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу військовий експерт Сергій Роза проаналізував наслідки зламу бази Росстату, пояснив, що відбувається з реальними втратами російської армії, та розкрив, як Маск може впливати на роботу Starshield в Україні.

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"Мир" Путіна та брехня Росії на переговорах

На зустрічі з посланцями Трампа, Віткоффом та Кушнером, російський диктатор Путін сказав, що він хоче, щоб мир в Україні був завжди. Як думаєте? Не можу просто оминути цю фразу. Це він просто слова переплутав і мав на увазі, що війна?

Він дійсно домагається миру, просто миру на своїх умовах. Як ви знаєте, його умови досить прості – це захопити п'ять регіонів України, які він записав у свою конституцію, після чого в решті України встановити дружній йому режим.

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Щось на кшталт БРСР, Білорусі, де зараз його режим цілком влаштовує. І зрозуміло, що не становить для нього не те що жодних загроз, а є фактично його сателітом або слугою.

Тому він хоче те саме в Україні. І цілком логічно, що в такому разі був би мир. Просто в такому разі не буде України в сучасному її вигляді і не буде українського народу в сучасному його вигляді. Ось що ховалося за цими словами.

Я хочу ще повернутися до переговорів, які були в Абу-Дабі. Там цікавий момент, про який сказав Володимир Зеленський, що російська сторона брехала американцям про населені пункти, які насправді нібито захоплені Росією, але там конкретно стоять Збройні сили України. Як ви думаєте, навіщо так відверто в еру сучасних технологій росіяни продовжують про це брехати американцям?

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Я думаю, причина дуже проста, тому що вони самі в це вірять. Тобто у них же це виходить, як ті, хто жив у Радянському Союзі, пам'ятають, що таке приписки. Спеціальне слово навіть придумали для цього.

Тобто я начальнику повідомляю трохи більше про свою роботу, він повідомляє ще вище, ще вище. І зрештою Путіну повідомляють, що його війська перебувають за п'ять метрів, ну або за п'ять кілометрів від міста Запоріжжя, наприклад. Або взяли Святогірськ і ведуть там зачистку.

Тобто це брехня, що поступово накопичується у всій цій путінській ієрархії. І зрозуміло, що коли вони самі в це вірять, вони й американцям про це повідомляють. Тобто я думаю, що це вони абсолютно щиро брешуть.

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Злам Росстату і реальні втрати російської армії

Хакери нещодавно отримали доступ до закритих реєстрів Росстату, де зафіксовано близько 400 тисяч загиблих російських військових. Водночас у списках немає втрат з окупованих територій, а реєстрація смертей у Росії затримується щонайменше на чотири місяці. Чому цей масштабний витік стався саме зараз?

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Коли змогли зламати, тоді й зламали. Зрозуміло, що зараз зламувати різні системи простіше, адже штучний інтелект почав у цьому допомагати. Якщо правильно його використовувати, можна зламати практично будь-яку систему. Тому думаю, що таких випадків буде ще багато.

А дані, оприлюднені за результатами цього злому, насправді не є новими для тих, хто розбирається в цій темі та займається такими підрахунками. Ми вже неодноразово отримували подібні цифри іншими способами.

Наприклад, аналізували некрологи у відкритих джерелах, а потім за кладовищами та пам'ятниками підраховували, скільки загиблих вдалося встановити поіменно. Цим, зокрема, займаються BBC і Mediazona.

Є також українська група "Горюшко", яка проводить такі підрахунки. Раніше вдавалося встановити імена приблизно 250 тисяч росіян. Якщо припустити, що таким способом можна знайти лише половину загиблих, отримаємо ті самі 500 тисяч, про які свідчать дані зі зламаної бази.

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Тому, на мою думку, нічого принципово нового не сталося. Ми просто отримали ще одне підтвердження того, що наші підрахунки були правильними.

Цікаво й те, що цифри українського Генштабу досить точно збігаються з цими показниками. Виходить, що, як не дивно, військові в усьому світі звикли брехати, а український Генштаб чомусь надає правильні дані, на які можна спиратися.

За статистикою зі зламаної бази Росстату, серед молодих чоловіків віком від 18 до 29 років війна стала причиною майже двох третин усіх смертей у Росії. Серед 50-річних частка зросла у 16 разів. Водночас регіональні бюджети вже скорочують виплати за контракти. Як ці дані вплинуть на Путіна і чи доведеться йому вже цієї зими вдаватися до непопулярних силових заходів?

Йому насправді абсолютно байдуже не лише на населення України, а й на власних громадян. Він же сам казав: краще так, ніж від горілки та застуди.

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Тобто він дивиться: у якомусь регіоні вимерли 50-річні чоловіки. Дійсно, є регіони, де Росія зазнає дуже серйозних втрат. Ну і що? Краще ж, ніж від горілки та застуди.

Молодь? Теж не проблема. Вони, мовляв, запам'ятаються, здійснили подвиг. У нас будуть нові ветерани, адже старі ветерани закінчилися. Кого вшановувати, кого стрічками обмотувати?

Тобто він до цього ставиться абсолютно спокійно. Не думаю, що щось зміниться. Єдине, що йому зараз бракуватиме людей. Адже втрати зростають величезними темпами, як ми знаємо.

І ми щойно обговорили, що цифрам українського Генштабу можна довіряти. За даними Генштабу, Росія постійно зазнає нових втрат, а Сили безпілотних систем встановлюють дедалі нові рекорди. Тобто російські втрати зростають, а набір особового складу – не настільки швидко.

До слова, за даними української розвідки, втрати російської армії вже перевищують темпи набору контрактників. Зокрема, за січень – липень 2026 року Росія втратила близько 240 тисяч військових, тоді як контракти підписали менш як 232 тисячі осіб. Через це Кремль навіть розглядає додаткову хвилю мобілізації на 600 тисяч людей.

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Тому зараз вони вдаються до прихованої мобілізації. Людей просто відловлюють на вулицях. Вони навіть не очікують, що ввечері опиняться у військкоматі, а наступного дня вже будуть на фронті. Поки що ситуація виглядає саме так.

Думаю, великих міст це не стосуватиметься. Там намагатимуться не допускати таких випадків, щоб не провокувати невдоволення. А в маленьких містах, будь ласка, адже там ніхто не вийде на вулицю протестувати.

Якщо згадати мобілізацію у 2022 році, то матері самі привозили своїх дітей здавати. Тобто зрозуміло, що за такого розкладу ніхто не виходитиме на вулицю протестувати проти мобілізації.

Тому не думаю, що Путіну зараз доведеться вдаватися до якихось особливих заходів. З іншого боку, якщо йому справді доповідатимуть про серйозні проблеми з нестачею людей, особливо якщо відбудеться якийсь великий український контрнаступ, що, щоправда, навряд чи станеться, тоді йому, можливо, доведеться піти на такі кроки.

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У Москві, в районі Китай-міста, молодь скаржилася в соцмережах, що її змушували підписувати контракти з Міноборони. Деякі затримані були неповнолітніми, тож їх це не стосувалося. Чи може це бути підготовкою до нової мобілізації, попри заяви поліції, що йшлося лише про профілактичні заходи?

Вони зараз за будь-якої зручної нагоди намагаються доправити людей до військкоматів і змусити підписати документи. Для них це вже цілком звична практика.

Нагадаємо, в центрі Москви 7 листопада силовики провели масштабний рейд у районі Китай-міста та затримали понад 200 молодих людей, зокрема неповнолітніх. За словами затриманих, повнолітнім у поліцейських автозаках пропонували підписати контракт із Міноборони Росії, а у відділках вручали повістки до військкоматів, навіть студентам із відстрочкою. У МВС рейд назвали "профілактичними заходами".

Але найбільше мене в цій ситуації цікавить реакція самих росіян. Якщо ви згадаєте, Майдан починався з непідписання угоди про євроінтеграцію. Однак головне було в тому, що люди обурилися, коли студентів, фактично дітей, розігнали силою. Тоді всі вийшли протестувати проти влади та Януковича.

А тепер подивімося, що відбувається в Росії. Та нічого. Навпаки, люди приходять до мене в коментарі й пишуть: "Ну так, правильно, треба ж порядок наводити. Вони там п'ють, матюкаються. Звісно, їх треба терміново призивати до армії".

Я читаю це і думаю: хлопці, але ж це діти, ваші діти. Уявляю, що було б, якби мою дитину побили представники місцевої влади та силоміць затягли до військкомату. Моя реакція точно не була б такою: "Ну правильно, у мене ще донька є і син, гаразд, забирайте". Такого б не було.

Тому реакція росіян тут набагато цікавіша за самі затримання. А те, що такі випадки повторюватимуться, цілком очевидно. Коли перевіряють молодь, проводять концерти чи інші заходи, туди часто приходять і представники військкоматів, які одразу намагаються вручити повістки.

Однак ідеться насамперед про призов на строкову службу. І там на строковиків уже чинять тиск: їх намагаються силоміць перевести на контрактну службу, а потім відправити на війну.

Удари по операторах дронів і пускових установках

Українські військові дедалі частіше намагаються знищувати не лише російські дрони, а й операторів та місця запуску. Тобто бити не тільки по наслідках, а й по причині. Особливо це стосується підрозділу "Рубікон". Чи може знищення операторів серйозно послабити російські дронові війська?

Я більше звертаю увагу навіть не на знищення дронів, а на знищення пускових установок, наприклад, ракет "Іскандер". Час від часу з'являються новини про ураження чергових таких установок.

Наскільки Росія може компенсувати їхні втрати? Звісно, нові установки виробляють, але з якими темпами? Ми знаємо, що, наприклад, із системами ППО у Росії серйозні проблеми. Україна знищує набагато більше установок, ніж Росія встигає виробляти.

Якщо у них не буде пускових установок, ракети втратять сенс. Як їх запускати?

З дронами та сама ситуація. Україна намагається бити і по складах, і по інших об'єктах. Але поки що, на жаль, таких великих успіхів немає. Бувають випадки, коли повідомляють про удари по місцях, де перебували російські оператори дронів. Однак чітких доказів немає, і ми не бачимо помітного зменшення кількості російських дронових атак.

Хоча, наприклад, під час операції "Вівальді" повідомляли, що російські оператори дронів були змушені відступити з певної території, оскільки за ними цілеспрямовано полювали. Завдяки цьому Україна, зокрема, змогла здобути перевагу в так званому малому небі, тобто на висоті польоту дронів.

Якщо вдаватиметься досягати таких результатів знову і знову, це буде чудово. Але я сумніваюся, що домогтися цього настільки легко.

Чи відомо, скільки часу Росії потрібно, щоб замінити знищені або пошкоджені пускові установки? Це може бути місяць, два чи пів року?

Ні, на жаль, такої інформації немає, оскільки ми не маємо даних про обсяги виробництва. Наприклад, щодо танків або частини систем ППО певна інформація є, хоча й не про всі установки.

Зокрема, є дані щодо "Панцирів" і С-400. Відомо, що Росія не справляється з виробництвом у таких обсягах, щоб компенсувати кількість установок, які встигає знищувати Україна.

А от щодо пускових установок "Іскандерів" такої інформації в нас немає. Але логіка підказує, що за таких темпів вони не повинні встигати відновлювати втрати. Хоча я не знаю, наскільки складно їх виробляти. Можливо, самі пускові установки вони все-таки здатні виготовляти в кількості, достатній для компенсації втрат.

Сигнали Трампа про кордони України

Днями американський президент Дональд Трамп дав гучне інтерв'ю американській програмі "60 хвилин", де він прямим текстом заявив, мовляв, за підсумками будь-якої майбутньої угоди для України Києву доведеться змиритися з абсолютно іншими обрисами кордонів своєї країни. Ви як трактуєте саме цей сигнал зі США? Про які інші обриси йдеться? Трамп натякає на заморозку по поточній лінії фронту?

Дійсно, Трамп вважає, по-перше, Трамп абсолютно впевнений, що Росія успішно наступає і щодня, щотижня вони захоплюють нові й нові території. А якщо це так, то чому б не піти їм назустріч і не укласти з ними мир?

Тому що в будь-якому разі всі ці території будуть рано чи пізно втрачені. Тобто йому ніхто не говорить про те, що у Росії, що називається, негативний приріст території зараз.

І тому він думає, ну, його логіка цілком зрозуміла. З іншого боку, Україна вустами Зеленського погодилася припинити війну. Тобто це не укладення миру, але хоча б заморозка війни по поточній лінії фронту.

Щоправда, невідомо, де вона проходить, тому що, як ми знаємо, російська лінія фронту десь глибоко в українському тилу, але згодні на це.

З іншого боку, ми знаємо, що Росія, як і раніше, вимагає цілком п'ять українських регіонів. І це означає, що вони вимагають не тільки, скажімо, Луганську область, де у них немає контролю тільки над двома селами.

Гаразд, там можна зрозуміти. Вони вимагають Донецьку, де у них там кілька великих міст, насправді, які вони не можуть взяти ніяк. Але вони вимагають навіть Херсонську і Запорізьку.

У Запоріжжі вони взагалі ніколи не були. Якщо Херсон хоч колись був захоплений, у Запоріжжі вони ж взагалі ніколи не були, і вони все одно вимагають собі цю територію. Це і Путін сьогодні, по-моєму, якраз підтвердив, що він згоден по державному кордону, а державним кордоном він вважає, включно з цими захопленими областями.

Російський аналог Starlink і збої Starshield

У мережі та профільних спільнотах з'явилася інформація, що російські окупанти тестують в Україні нову систему "Рассвет" – аналог Starlink. Наскільки серйозну небезпеку вона становить для наших позицій на передовій і як Сили оборони можуть їй протидіяти?

Це справді буде серйозна небезпека. Але якщо повернутися до минулого, росіяни досить довго використовували Starlink. Зокрема, встановлювали термінали на дрони й за їхньою допомогою атакували українські цілі. Зараз вони розбудовують власну систему, яку можна назвати російським Starlink.

До слова, Росія розгортає власну супутникову систему зв'язку "Рассвет", яку називають аналогом Starlink. За даними української розвідки, Москва планує збільшити угруповання до 292 супутників у 2027 році та майже 1 000 – до 2035 року. Наразі система працює лише тоді, коли супутники пролітають над певною територією.

Їм поки що вдається запускати супутники. Повідомляють, що частина з них не виходить на потрібні орбіти або досягає їх із затримкою. Але це не так важливо. Поки вони можуть запускати нові супутники й ті так чи інакше досягають потрібних орбіт, можна сказати, що в них усе добре.

Зараз ці супутники не перебувають над Україною постійно. Однак є певні проміжки часу, коли з ними можна встановлювати зв'язок. Я не знаю, скільки терміналів мають росіяни, наскільки вони дешеві та яку потужність забезпечують.

Тобто інформації про те, наскільки цю систему можна порівнювати зі Starlink, у мене немає. На місці дуже складно придушити роботу таких терміналів. Ми бачимо, що росіяни намагаються глушити Starlink, але їм це теж не вдається. Тому навряд чи Україна зможе надійно придушити роботу російської системи.

Єдине правильне рішення – намагатися бити по заводах, які виробляють ці системи та супутники, а також по пускових установках і об'єктах, за допомогою яких запускають космічні ракети. Тобто потрібно всіма способами перешкоджати розвитку російської космічної програми.

Адже, крім власної корупції, Росія ще й завдяки Україні має додаткові проблеми з космічною галуззю. Але це, мабуть, основний шлях протидії. Рано чи пізно вони все одно зможуть запустити цю систему.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після завершення переговорів в Абу-Дабі та від'їзду Кушнера і Віткоффа до Москви над Україною знову зафіксували масштабні збої в роботі Starshield. У критичні моменти втрата зв'язку та координації ставить під загрозу життя військових і проведення операцій. Чи може це бути скоординованим тиском з боку певних кіл у Вашингтоні, щоб змусити Київ піти на поступки?

Знаєте, тут у мене є власна теорія. Я вважаю, що за цим може стояти особисто Маск. Він колись зізнавався, що споживає російську пропаганду у великих обсягах. Зокрема, він дивиться або читає Russia Today – уже не знаю, у якому форматі.

Видно, що Маск активно поширює у своїй соціальній мережі різні антиукраїнські дописи. У мене таке відчуття, що саме він створює цей тиск, зокрема й на самого Трампа. Колись вони були досить близькими, і напередодні президентських виборів у США Маск багато писав про те, що Україна погана, Зеленського потрібно усунути, а Росія нібито нічого поганого не робить.

Мені здається, що Трамп багато з цих тез просто перейняв від Маска. І що відбувається? У якийсь момент Маск не витримує, йде до свого офісу й просто смикає там якийсь рубильник. А Україна вкотре залишається без Starlink і Starshield.

До речі, якщо пам'ятаєте, Рубіо взагалі заявляв, що Україна не має Starshield. На це українські військові відповідають, що ця система в нас є. Але неважливо.

На мою думку, Маск справді намагається своєю поведінкою змусити Україну сісти за стіл переговорів і погодитися на відмову від власних територій заради миру з Росією. Можливо, він робить це зі схвалення Трампа. Адже Маск щиро переконаний, що Росія наступає, Україна затягує війну, а Зеленський робить це особисто, бо боїться виборів.

Мовляв, щойно війна закінчиться, його одразу переоберуть, адже його рейтинг нібито становить 4 відсотки. Це також була відома маніпуляція російської пропаганди. Тому думаю, що все це пов'язано саме з таким баченням ситуації. Тобто Маск, Трамп або Гегсет – хтось із цієї "солодкої трійці" – намагається в такий спосіб впливати на Україну.

США, вибори і перспективи допомоги Україні

Якщо республіканці зазнають розгромної поразки на проміжних виборах у США або Трамп втратить політичні позиції, як це може вплинути на ситуацію на фронті та становище російської армії?

Наскільки я знаю, прямої військової допомоги Росії від Республіканської партії поки що не було. Сподіваюся, що її й не буде. Водночас ходять чутки, що демократи вже почали говорити про необхідність розморожування програм допомоги та відправлення Україні того, що було оплачено заздалегідь або передбачено певними фондами. Тобто гроші виділили, але Україна нічого не отримала.

Тепер пропонують хоча б відправити вже оплачене. Також нібито Гегсет кілька місяців не підписував певні документи, через що Україна не могла отримати допомогу. Але це лише чутки. Я не перебуваю у Вашингтоні, тому мені складно сказати, що там насправді відбувається.

Мені здається, що демократи все-таки прихильніше ставляться до України. Хоча це досить дивно, адже раніше Республіканська партія традиційно займала жорсткішу позицію у зовнішній політиці. А тепер виходить, що нам доводиться покладати надії на демократів. Дожили.

Я дуже сподіваюся, що так чи інакше військова допомога США Україні буде відновлена. Адже якщо подивитися на Європу, там ситуація теж стає дедалі нестабільнішою.

Може статися, що європейської допомоги перестане вистачати. Сподіваюся, що її повністю не припинять. Але ми бачимо, що у Франції посилюються позиції Ле Пен, а в Німеччині AfD зараз є однією з найпопулярніших, якщо не найпопулярнішою, партій.

Тому в Європі можуть відбутися дуже серйозні політичні зміни, які вплинуть на допомогу Україні. Вона потрібна і для продовження війни, і для підтримки української економіки. Ситуація досить неприємна. Тому, на жаль, залишається сподіватися на демократів.

Гібридні атаки Росії в Європі

Говорячи про Європу, європейські спецслужби розслідують хвилю анонімних повідомлень про мінування пасажирських літаків. Остаточних висновків поки немає, однак у західному розвідувальному середовищі головним організатором цієї гібридної кампанії вважають Росію. Навіщо Кремль переносить терор у європейський повітряний простір саме зараз? Хоче залякати суспільство, щоб люди голосували за такі політичні сили, як AfD у Німеччині чи партія Ле Пен у Франції?

Так, без сумніву, у цьому і полягає їхній план. Є політичні сили, які за гроші або й безкоштовно виступають за дружбу з Росією, припинення допомоги Україні та повернення до так званої нормальності. Мовляв, треба знову купувати російські енергоресурси, жити добре й не платити стільки за комунальні послуги.

У нас, наприклад, помітно зросла квартплата. Відмова від російського газу в деяких місцях ледь не вдвічі підняла ціни на опалення. І ось ці люди кажуть: "А що нам ті українці? Що вони там? Давайте знову дружити з Росією". Я з Латвії, і в нас теж є кілька таких партій.

Нещодавно відбулися вибори, і дві з них пройшли до парламенту. Одна відкрито заявляє, що підтримує Росію. Інша намагається не говорити про це прямо, але наголошує, що потрібно шукати те, що вигідно Латвії.

А коли вони кажуть про вигоду для країни, то мають на увазі, зокрема, відновлення торгівлі з Росією. Саме такими терактами, дрібними чи масштабними, та іншими проблемами Росія постійно підштовхує європейців до думки, що з нею потрібно дружити й не варто сваритися.

Щодо погроз мінування літаків, тут, звісно, є й інша версія. Наприклад, у випадку з європейськими холодильниками, які перегрівалися та досягали аномально високих температур, зрештою нібито виявили іранський слід. Тому подібне може бути й у ситуації з літаками. Але я не виключаю, що за цим стоїть Росія. Тож будемо стежити за розвитком подій. У будь-якому разі це спроба тиснути на європейських виборців.

Олешки, "гуманітарні паузи" і тиск через Костянтинівку

Наостанок хочу запитати вас про Олешки. Навіщо була потрібна вся ця акція? Щоб мобілізувати й підтягнути війська з боку Росії? Поки Меланія Трамп виконувала гуманітарну місію та допомагала звільнити людей, яких росіяни фактично заморили голодом, не даючи їм доступу до їжі, медицини й води, Росія просто підтягнула туди війська. Ми правильно розуміємо ситуацію?

Так, без сумніву. Але, чесно кажучи, українська сторона теж, напевно, цим скористалася. Я читав у російських Z-каналах, що ми також отримали таку можливість і зараз підтягуємо зброю та посилюємо свої позиції. Тобто обидві сторони не атакували одна одну, і зрозуміло, що кожна скористалася цією паузою.

Але говорити, що росіяни планують там якийсь великий наступ, не варто. Вони не можуть розгорнути масштабний наступ з Олешок. Там усе-таки Дніпро, і такі спроби вже були. Ми знаємо, що нічим хорошим вони не закінчуються. Забезпечити логістику просто неможливо.

Що залишається? Хіба що посилити там позиції операторів дронів, які атакуватимуть той самий Херсон. Так, це цілком можливо. Але Україна їх рано чи пізно теж знайде, і ситуація повернеться до того, що було раніше. Адже нового постачання вже не буде, оскільки перемир'я закінчилося. Але добре, що людей вдалося врятувати. Це позитивний момент.

Мені здається, Меланія Трамп у цьому випадку була щирою. Попри те, що її чоловік, здається, заради грошей готовий на все, вона, як на мене, поводилася досить щиро. Але подивимося.

Тим часом Путін зробив абсолютно дивну заяву. Здається, саме сьогодні він запропонував повторити подібну акцію в Костянтинівці. Водночас він абсолютно впевнений, що повністю контролює місто. Насправді там тривають бої, і частина міста перебуває під контролем України. Тож як він збирається організовувати там перемир'я для евакуації мирних жителів, узагалі незрозуміло.

Але це може бути його способом тиску на американців, зокрема на Меланію Трамп. Мовляв, він миротворець, ось пропонує такі ініціативи. Принаймні я бачу це саме так.

А в чому полягає цей тиск? Він позиціонує себе як миротворець, але значна частина Костянтинівки перебуває під контролем Збройних Сил України.

Саме в цьому і полягає тиск. Він заявляє: "Я миротворець". Українська сторона відповість: "Але ж ми контролюємо половину міста.

Ми не можемо просто погодитися на таке дивне перемир'я, за якого ви стверджуєте, що місто ваше, а отже, зможете вільно пересуватися, і по вас не можна буде стріляти". І тоді росіяни скажуть: "Ось бачите, вони не хочуть миру. Я хочу миру, а вони відмовляються".

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.