Более 3 тысяч вражеских целей за месяц: "Спартан" продемонстрировал успехи на Покровском направлении

Бригада Национальной гвардии Украины "Спартан" обнародовала результаты боевых действий за июнь на Покровском направлении. За месяц подразделения артиллерии, беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы уничтожили или подавили 3120 вражеских целей.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Смотрите также : Дотянулись на сотни километров: Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ России и базе ракетной бригады

Какие цели смогли поразить бойцы НГУ на Покровском направлении?

Наибольшие потери российские войска понесли среди беспилотной техники. Украинские военные сбили 1629 FPV-дронов и дронов-камикадзе, а также уничтожили еще 505 беспилотников различных типов.

Кроме того, подразделения "Спартана" ликвидировали 575 укрытий, командных и наблюдательных пунктов противника. Также было уничтожено 175 российских военнослужащих, 100 единиц автомобильной и мототехники, а также девять танков и артиллерийских орудий.

Пивненко отметил, что украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на Покровском направлении, нанося оккупационным войскам значительные потери в живой силе, технике и средствах ведения войны.

Боевая работа бригады "Спартан": смотрите видео

Напомним, в июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч вражеских целей, установив сразу несколько рекордов. По словам министра обороны Михаила Федорова, украинские военные практически ликвидировали или тяжело ранили 28 тысяч оккупантов, рекордно уничтожали артиллерию и технику, а также перехватили 49 575 вражеских беспилотников. Особый акцент был сделан на ударах по логистике противника и военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, с начала 2026 года Силы обороны Украины с помощью беспилотников поразили более 800 тысяч подтвержденных российских целей. Как сообщил Федоров, дроны в настоящее время обеспечивают более 90% всех поражений противника. За первые шесть месяцев года украинские военные ликвидировали или нанесли тяжкие ранения около 167 тысячам оккупантов. Среди уничтоженных целей – живая сила, артиллерия, системы ПВО, штабы, склады, транспорт и средства радиоэлектронной борьбы.