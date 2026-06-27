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27 июня, 06:34
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Ликвидировано более 1300 оккупантов, уничтожен ряд единиц техники: потери России в войне на 27 июня

Маргарита Волошина

Начался и продолжается 1585-й день полномасштабной войны, которую Россия активно ведет против Украины. В ходе этой войны противник продолжает нести серьёзные потери.

Только за последние сутки российская армия потеряла 1350 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Каковы потери россиян на 27 июня?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 27 июня 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 399 720 (+1 350) человек;
  • танков – 12 060 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 835 (+12);
  • артиллерийских систем – 44 857 (+58);
  • РСЗО – 1 899 (+3);
  • средств ПВО – 1 447 (+0);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 375 611 (+1 951);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 740 (+11);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 112 634 (+488);
  • специальной техники – 4 353 (+5);
  • крылатых ракет – 4 790 (+3).


Потери россиян в войне против Украины / Генштаб ВСУ

Что этому предшествовало?

Недавно СБУ нанесла удар по двум судам военного обеспечения на территории судостроительного завода "Затока". Удар пришелся по кабельным кораблям проекта 15310 "Волга" и "Вятка", а также по грузопассажирскому парому "Петропавловск".

Ранее беспилотники атаковали Краснодарский край России. Предположительно, под ударом оказались резервуары Полтавской нефтебазы в 385 километрах от линии фронта. Этот объект, как известно, является одним из ключевых логистических узлов противника.

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