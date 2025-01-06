Минус 2 российских "Панциря" на Херсонщине: ВМС показали кадры уничтожения вражеской техники

6 января 2025, 21:26
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Автор: Ирина Марцияш

Российские войска продолжают терять свою технику. Известно, что украинские военные уничтожили два вражеских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

Это произошло в Херсонской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ВМС ВСУ.

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Уничтожение вражеских "Панцирей"

В ВМС показали кадры, на которых видно поражение вражеской техники. На видео можно увидеть, как беспилотник атакует российский "Панцирь-С1".

Наши воины продолжают превращать российскую технику на металлолом. Спасибо за работу,
– подписали видео в Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Уничтожение российских "Панцирей" в Херсонской области: смотрите видео

Напомним, что с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 798 тысяч бойцов. В частности, Силы обороны ликвидировали 1550 оккупантов за минувшие сутки. Потери вражеских сил на 6 января:

  • личного состава – около 798 040 (+1550),
  • танков – 9700 (+14),
  • боевых бронированных машин – 20164 (+45),
  • артиллерийских систем – 21665 (+62),
  • РСЗО – 1258 (+1),
  • средств ПВО – 1034 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21625 (+178),
  • крылатых ракет – 3006 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 33056 (+116),
  • специальной техники – 3681 (+4).