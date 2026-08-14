Силы обороны уничтожили более 1400 оккупантов и несколько ПВО: потери России по состоянию на 14 августа

Российские войска продолжают проводить атаки на позиции украинских военных на фронте. В ответ Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери.

Только за последние сутки оккупанты потеряли около 1470 своих военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России в войне?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 464 440 (+1 470) человек;

танков – 12 264 (+2);

боевых бронированных машин – 25 141 (+11);

артиллерийских систем – 47 870 (+46);

РСЗО – 2 024 (+1);

средств ПВО – 1 565 (+3);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 229 (+14);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 459 649 (+1 676);

крылатых ракет – 5 007 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 133 853 (+448);

специальной техники – 4 524 (+2).



Потери противника на 14 августа 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, подразделение Сил беспилотных систем ВСУ успешно обнаружило и нанесло удар по технике оккупантов на Запорожском направлении. В частности, под прицелом оказались артиллерийские орудия, наземные роботизированные комплексы и грузовые автомобили противника.

До этого Силы обороны поразили дальнобойную трехкоординатную радиолокационную станцию "Небо-У", которая была расположена в оккупированном Севастополе.