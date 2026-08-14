Силы обороны уничтожили более 1400 оккупантов и несколько ПВО: потери России по состоянию на 14 августа
Российские войска продолжают проводить атаки на позиции украинских военных на фронте. В ответ Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери.
Только за последние сутки оккупанты потеряли около 1470 своих военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы потери России в войне?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 464 440 (+1 470) человек;
- танков – 12 264 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 141 (+11);
- артиллерийских систем – 47 870 (+46);
- РСЗО – 2 024 (+1);
- средств ПВО – 1 565 (+3);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 229 (+14);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 459 649 (+1 676);
- крылатых ракет – 5 007 (+0);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 133 853 (+448);
- специальной техники – 4 524 (+2).
Потери противника на 14 августа 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, подразделение Сил беспилотных систем ВСУ успешно обнаружило и нанесло удар по технике оккупантов на Запорожском направлении. В частности, под прицелом оказались артиллерийские орудия, наземные роботизированные комплексы и грузовые автомобили противника.
До этого Силы обороны поразили дальнобойную трехкоординатную радиолокационную станцию "Небо-У", которая была расположена в оккупированном Севастополе.