Более полуторы тысяч оккупантов и большое количество техники: потери России на 16 августа

Россия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 1510 оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ сократили численность российской армии примерно на 1 467 320 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери противника?

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 16 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 467 320 (+1 510) человек;

танков – 12 270 (+1);

боевых бронированных машин – 25 151 (+7);

артиллерийских систем – 48 007 (+75);

РСЗО – 2 034 (+8);

средств ПВО – 1 570 (+2);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 463 404 (+1 920);

наземных робототехнических комплексов – 2 257 (+16);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 134 851 (+476);

специальной техники – 4 535 (+7);

крылатых ракет – 5 007 (+0).



Потери России по состоянию на 16 августа / Инфографика Генштаба

Россияне продолжают ежедневно терять более тысячи солдат. За последние сутки ВСУ уничтожили 1370 оккупантов.

Также украинские защитники продолжают уничтожать военную инфраструктуру россиян на фронте. Силы обороны уничтожили ЗРК "Стрела-10" и склад боеприпасов в зоне боевых действий в Луганской области. Кроме того, ВСУ поразили два пункта управления врага в зоне боевых действий в Донецкой области и другие объекты.