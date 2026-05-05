Почти 2 тысячи БпЛА, 3 танка и 80 артсистем: потери России по состоянию на 5 мая

Российские оккупанты продолжают вести активные боевые действия по всей линии фронта. Однако потери врага только растут.

О потерях России сообщили в Генштабе.

Какие потери России по состоянию на 5 мая?

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 05.05.26 составляют:

личного состава – около 1 336 120 (+970) человек;

танков – 11 917 (+3);

боевых бронированных машин – 24 510 (+3);

артиллерийских систем – 41 386 (+80);

РСЗО – 1 770 (+3);

средств ПВО – 1 361 (+4);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 272 030 (+1968);

наземных робототехнических комплексов – 1 320 (+3);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 94 030 (+206);

специальной техники – 4 170 (+2);

крылатых ракет – 4 584 (+5).

Потери России на 5 мая 2026 года / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба

Важно! ВРИО командира батальона Сила Свободы 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко объяснил 24 Каналу, что Россия использует неподготовленную пехоту в штурмах, что приводит к большим потерям, но это не останавливает войну. С улучшением погоды враг активизирует использование беспилотных систем, пытаясь адаптироваться к войне дронов.

За 3 мая украинские защитники ликвидировали 1120 российских оккупантов. Россия также потеряла тысячи единиц вооружения, в частности БпЛА оперативно-тактического уровня, артсистемы, НРК и тому подобное.

Украинские беспилотники поразили объекты топливно-энергетического комплекса в районе порта Приморск в Ленинградской области, что является ключевым российским терминалом для экспорта нефти через Балтийское море.

Операция является частью кампании по поражению энергетической и военной инфраструктуры России, в частности, ослабление противовоздушной обороны, что подрывает экспортные возможности России и способность финансировать войну.