Почти 2 тысячи БпЛА, 3 танка и 80 артсистем: потери России по состоянию на 5 мая
Российские оккупанты продолжают вести активные боевые действия по всей линии фронта. Однако потери врага только растут.
О потерях России сообщили в Генштабе.
Какие потери России по состоянию на 5 мая?
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 05.05.26 составляют:
- личного состава – около 1 336 120 (+970) человек;
- танков – 11 917 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 510 (+3);
- артиллерийских систем – 41 386 (+80);
- РСЗО – 1 770 (+3);
- средств ПВО – 1 361 (+4);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 352 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 272 030 (+1968);
- наземных робототехнических комплексов – 1 320 (+3);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 94 030 (+206);
- специальной техники – 4 170 (+2);
- крылатых ракет – 4 584 (+5).
Важно! ВРИО командира батальона Сила Свободы 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко объяснил 24 Каналу, что Россия использует неподготовленную пехоту в штурмах, что приводит к большим потерям, но это не останавливает войну. С улучшением погоды враг активизирует использование беспилотных систем, пытаясь адаптироваться к войне дронов.
Последние новости о потерях россиян
За 3 мая украинские защитники ликвидировали 1120 российских оккупантов. Россия также потеряла тысячи единиц вооружения, в частности БпЛА оперативно-тактического уровня, артсистемы, НРК и тому подобное.
Украинские беспилотники поразили объекты топливно-энергетического комплекса в районе порта Приморск в Ленинградской области, что является ключевым российским терминалом для экспорта нефти через Балтийское море.
Операция является частью кампании по поражению энергетической и военной инфраструктуры России, в частности, ослабление противовоздушной обороны, что подрывает экспортные возможности России и способность финансировать войну.