Вражеские войска продолжают редеть: потери России на 1 сентября
Кремль готовится к дополнительной мобилизации, чтобы продолжить и усилить боевые действия в Украине. К такому шагу российские власти могут подтолкнуть масштаб потерь, которые уже понесла их оккупационная армия.
В настоящее время Москва набирает около 30 тысяч человек в месяц, но теряет не менее 36 тысяч.
Сколько российских оккупантов вместе с техникой было ликвидировано за сутки?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1489640 (+1440) человек;
- танков – 12 320 (+4);
- боевых бронированных машин – 25 257 (+2);
- артиллерийских систем – 48 954 (+71);
- РСЗО – 2 079 (+0);
- средства ПВО – 1597 (+0);
- самолетов – 440 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2452 (+10);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775);
- крылатые ракеты – 5060 (+0);
- корабли/катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 142 332 (+412);
- специальная техника – 4623 (+2).
Потери врага на 1 сентября 2026 года / Фото Генштаба
Напомним, что российская армия несет большие потери на фронте, и Кремлю становится все труднее пополнять ряды войск только контрактниками. По данным украинской разведки, из-за этого Россия готовится к новой волне мобилизации в 2026–2027 годах.
За январь – июль 2026 года потери российской армии оцениваются примерно в 240 тысяч военнослужащих. Из них не менее 140 тысяч – погибшие или те, кто уже не сможет вернуться к боевым действиям. В то же время за этот период Россия смогла набрать по контракту менее 232 тысяч человек. То есть количество новых контрактников уже не покрывает потери армии.