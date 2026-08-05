Россия не смогла реализовать свой план по проведению летней наступательной кампании, однако продолжает бросать своих солдат на захват украинских территорий. Так, вражеская армия не обходится без значительных потерь.

О новой партии уничтоженных оккупантов и их технике сообщили в Генштабе ВСУ.

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 5 августа 2026 года общие боевые потери российской армии ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 452 8000 (+1 130);

танков – 12 242 (+5);

боевых бронированных машин – 25 084 (+5);

артиллерийских систем – 47 396 (+65)

РСЗО – 2002 (+2);

средства ПВО – 1 540 (+2);

самолетов – 439;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2 134 (+10);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 444 455 (+1 715);

крылатые ракеты – 5 007;

корабли / катера – 34;

подводные лодки – 2;

автомобильная техника и автоцистерны – 130 266 (+449);

специальная техника – 4 495 (+3).



Потери противника по состоянию на 5 августа / Инфографика Генштаба

Отметим, что командование 64-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора скрывает истинные масштабы потерь среди личного состава. Тысячи российских военных официально числятся пропавшими без вести, хотя значительная часть из них, вероятно, погибла на фронте.

В то же время родственники оккупантов, пытающиеся узнать о судьбе своих близких, сталкиваются с давлением и угрозами. Их якобы запугивают уголовным преследованием и предупреждают о возможном лишении положенных компенсаций.