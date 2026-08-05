СОУ вновь уничтожили более 1000 оккупантов и сожгли гору техники: потери России по состоянию на 5 августа
Россия не смогла реализовать свой план по проведению летней наступательной кампании, однако продолжает бросать своих солдат на захват украинских территорий. Так, вражеская армия не обходится без значительных потерь.
О новой партии уничтоженных оккупантов и их технике сообщили в Генштабе ВСУ.
По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 5 августа 2026 года общие боевые потери российской армии ориентировочно составляют:
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личного состава – около 1 452 8000 (+1 130);
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танков – 12 242 (+5);
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боевых бронированных машин – 25 084 (+5);
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артиллерийских систем – 47 396 (+65)
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РСЗО – 2002 (+2);
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средства ПВО – 1 540 (+2);
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самолетов – 439;
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вертолетов – 354;
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наземных робототехнических комплексов – 2 134 (+10);
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 444 455 (+1 715);
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крылатые ракеты – 5 007;
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корабли / катера – 34;
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подводные лодки – 2;
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автомобильная техника и автоцистерны – 130 266 (+449);
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специальная техника – 4 495 (+3).
Потери противника по состоянию на 5 августа / Инфографика Генштаба
Отметим, что командование 64-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора скрывает истинные масштабы потерь среди личного состава. Тысячи российских военных официально числятся пропавшими без вести, хотя значительная часть из них, вероятно, погибла на фронте.
В то же время родственники оккупантов, пытающиеся узнать о судьбе своих близких, сталкиваются с давлением и угрозами. Их якобы запугивают уголовным преследованием и предупреждают о возможном лишении положенных компенсаций.