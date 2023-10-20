В Бердянском райсовете рассказали о потерях врага после мощного "хлопка"

Вооруженные Силы ночью 17 октября нанесли мощный удар дальнобойными ракетами ATACMS по российским вертолетам и оборудованию аэродрома в Бердянске. Сейчас россияне приходят в себя после "хлопка" и пытаются найти виновных.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Кстати, во время этой операции Украина впервые использовала американские ATACMS.

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Российской лжи никто не поверил

В результате "хлопка" в Бердянске было уничтожено или поражено немало техники, в том числе вертолеты, часть из которых россияне пытаются отремонтировать.

Уже потащили их на ремонт. Даже здесь не обошло без приключений, потому что во время транспортировки один из поврежденных вертолетов застрял под мостом,

– рассказал Дудукалов.

Пока известно, что более 10 единиц техники были выведены из строя. Часть вертолетов была повреждена в результате прилетов, а другая – вследствие детонации находившихся рядом авиационных боеприпасов.

Если там действительно уничтожено 5 Ка-52, это, на мой взгляд, очень серьезно, ведь это станет облегчением для украинского контрнаступления. Именно эти вертолеты помогали оккупантам на фронте сдерживать наступление ВСУ,

– заметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Также уже появилась информация, что дальнобойная ракета ликвидировала гораздо более 20 оккупантов. Сейчас выжившие спорят между собой по поводу того велика Россия или нет.

"Мальчики в трусиках действительно показали, куда попали ракеты ATACMS. Около 6 минут они снимали пылающий аэродром. Однако утром оккупанты сказали вроде бы все хорошо. Они рассчитывали, что вокруг одни россияне и все поверят в ложь, но им не удалось скрыть информацию о "хлопке", – добавил Дудакалов.

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Найдут крайнего

Сразу после "хлопка" в пропагандистских ресурсах начали разгонять измену и искать виновных. Однако российская система не предусматривает адекватную ответственность и наказание виновных.

"Найдут как-то прапорщика, который должен был смотреть в небо и увидеть ATACMS. Кто-то козлом отпущения обязательно будет", – отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

"Хлопок" на аэродроме в Бердянске