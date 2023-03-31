Подготовки нет, бронетехники не хватает: россиян ждут новые рекорды потерь

Издание Bloomberg написало, что в 2022 году в России смогли мобилизовать в ряды армии около полумиллиона человек, а в 2023 году планируют призвать еще 400 тысяч. Однако одного количества живой силы недостаточно, вопрос стоит в качестве военной подготовки российских мобилизованных и количества бронетехники для их обеспечения.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он убежден, чем больше Россия будет привлекать живую силу в войну, тем большими будут ее потери.

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Коваленко отметил, что количество потерь среди россиян зависит от количества имеющейся у них бронированной техники, обеспечивающей поддержку во время штурмов и наступательных операций.

Она позволяет десанту высаживаться в гораздо более близкую зону для совершения штурма, а также техника защищает от легкого стрелкового оружия и осколочных элементов во время артиллерийских обстрелов. Однако у россиян с этим наблюдаются значительные проблемы.

Уменьшение количества бронированной техники оказывает непосредственное влияние на увеличение потерь среди российских подразделений,

– добавил спикер.

Российские подразделения не имеют должной подготовки

По словам Коваленко, вторым важным фактором, влияющим на увеличение потерь врага, является уровень профессиональности и подготовки их подразделений. Так, срочники, которых сразу после подписания контракта отправляют в зону боевых действий – это не качественный и не профессиональный элемент.

Если в 2022 году было мобилизовано 500 тысяч человек, а в этом году планируют мобилизовать 400 тысяч, но какого качества и какую они имеют техническую поддержку в этом случае?

– заметил эксперт.

Он убежден, что в 2023 году будет увеличиваться не территория, которую смогут захватить россияне, а будет увеличиваться показатель уничтожения российских оккупантов. И каждый месяц Генштаб будет фиксировать новые и новые рекорды.

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