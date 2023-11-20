Россия бросает на поле боя сотни тел своих бойцов: их смерти доказывают в суде

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Тем временем, самим родным оккупантов через суд приходится подтверждать, что они погибли на фронте.

Российское независимое медиа "Верстка" провело исследование. Оно демонстрирует, что войско врага бросает сотни тел своих бойцов на полях сражений в Украине. И что родным приходится через суд подтверждать их смерть.

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Насчитали почти 200 исков

В СМИ пишут, что с лета прошлого года в суды России поступило более 170 исков. В них требуют признать российских бойцов либо погибшими, либо пропавшими без вести. С заявлениями обращаются как родные, так и военные прокуроры и командиры воинских частей.

В то же время, отмечают журналисты, что российские суды редко публикуют решения по подобным делам. В то же время "Верстке" удалось найти и изучить 18 актов, которые были в открытом доступе. В каждом из них говорится о российских бойцах, которых ликвидировали на войне против Украины в 2022 – 2023 годах.

До суда доходят в трех случаях:

если тяжело раненого русского солдата бросили на поле боя и о нем ничего не известно;

если солдата убили, но его тело не забрали;

если его тело разорвало на небольшие части, которые не удалось собрать.

В то же время солдата умершим признают только в случае, если истцы будут иметь доказательства. Речь идет о фотографиях с места боя, свидетельстве сослуживцев.

Первыми подавали иски родные моряков из крейсера "Москва"

В СМИ пишут, что первые подобные иски еще в июне 2022 года подали родственники моряков из крейсера "Москва", который на дне Черного моря. Интересно, что судиться начали не только родные, но и командиры воинских частей, понесших колоссальные потери.

Так, в суд дошли дела о признании погибшими бойцов из подразделений, разгромленных под Харьковом, Изюмом, Авдеевкой и Угледаром.

Прецедентов таких мало, в нашем суде такие дела вообще раньше не рассматривались, поэтому судья просил принести все новые и новые документы,

– рассказывает Жанна, жена добровольца, погибшего под Новой Каховкой.

Известно, что тело его разорвало взрывной волной. Следовательно, он присоединился к еще более 319 тысяч оккупантов, попавших в статистику потерь врага.