Наступление России в Украине провалилось. Кремль планирует набрать еще 400 тысяч контрактников.

По данным украинской разведки, оккупанты планируют провести новую волну мобилизации. Однако они не могут решить проблему нехватки оборудования и офицеров.

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Россияне не оставляют попыток оккупировать Украину

Пока российская оккупационная армия сосредоточилась на сдерживании нового наступления ВСУ. Ожидается, что оно начнется в ближайшее время.

Источники Bloomberg сообщили, что Кремль пытается восполнить значительные потери новыми военными, в том числе контрактниками. Еще одна столь масштабная кампания позволит пока не призывать резервистов.

В свою очередь в The New York Times рассказали, что диктатор Владимир Путин хочет мобилизовать сотни тысяч россиян в армию. Он будет мотивировать это тем, что якобы "защищает Россию от поглощения НАТО и восстанавливает исторические земли".

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Путин совершает промах за промахом

Советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс считает, что Бахмут – это место, куда пошла умирать русская армия. Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает совершать промах за промахом, нарушая все принципы войны.

Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это съедал свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян,

– заметил советник Залужного.

Он добавил, что в настоящее время украинские военные убивают около 25 тысяч российских солдат в месяц. Еще около 75 тысяч потерь россиян ранены.

По мнению Райса, примерно такими же будут цифры за март. На фронте сейчас уничтожают лучшие подразделения армии России, ведь это ужасное время для атаки.