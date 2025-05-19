Это усложняет работу Силам обороны: как россияне адаптируют свою тактику

Россия продолжает нести значительные потери на фронте. Сейчас им удается перекрывать их контрактниками, чтобы группировка оккупантов не уменьшалась.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что российская группировка в Украине сейчас примерно такая же, как и в прошлом году. Тогда у них было около 650 тысяч личного состава. К этому стоит добавить еще различные ЧВК, так называемое "апалчение" и тому подобное.

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Как Россия меняет свою тактику

Как отметил Тимочко, в прошлом году Путин на бумаге увеличил до 2 миллионов 389 тысяч личного состава. Но при этом им не удалось резко нарастить группировку в Украине.

Без общей мобилизации они не могут резко нарастить объемы личного состава или заполнить открыть штатные должности. В среднем Россия столько теряет на поле боя, сколько контрактует. А еще есть небольшое время на подготовку, перемещения. Это влияет на то, что Россия не может резко нарастить количество личного состава,

– подчеркнул Тимочко.

Также оккупанты пытаются адаптировать свою тактику на поле боя. Если на протяжении длительного времени россияне атаковали пешим ходом малыми группами, то в последнее время они несколько изменили подход. Теперь они часто используют легкую технику.

Мотоциклы. Багги. Гражданские авто. Все это используют, чтобы как можно быстрее преодолеть зону поражения беспилотников, чтобы зайти в тыл ВСУ. Это усложняет работу нашим военным,

– отметил Тимочко.

Напомним, по состоянию на 18 мая Россия потеряла более 973 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10832 российские танки, 22557 боевых бронированных машин, 27980 артиллерийских систем и т.д.