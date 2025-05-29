Безумные потери России с начала 2025 года: Сырский ошеломил цифрой

Несмотря на разговоры о мире, россияне усилили атаки на фронте в Украине. Путин грезит захватом новых украинских земель и готов положить за это жизнь еще сотни тысяч своих воинов.

По состоянию на 29 мая 2025 года с начала полномасштабного вторжения враг потерял уже около 984 940 человек погибшими и ранеными, передает 24 Канал.

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Потери оккупантов с начала 2025 года

Главком Александр Сырский рассказал, что только с началом этого года погибло и получило ранения 194 140 оккупантов.

Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага. Спасибо защитникам и защитницам за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны,

– подчеркнул генерал.

В ночь на 29 мая в Ставрополе в результате взрыва неизвестного устройства погиб заместитель мэра Заур Гурциев. Известно, что в 2022 году он руководил бомбардировками Мариуполя. За свое участие в вооруженной агрессии против Украины он получил 5 наград.

Недавно украинская авиация нанесла удар по пункту ФСБ в Белгородской области, используя две французские авиабомбы AASM Hammer.

Удар был нанесен по селу Глотово, где находились российские военные.