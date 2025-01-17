Наши военные ликвидируют оккупантов на Херсонщине: в ЦПД показали кадры мастерской работы
Россияне продолжают нести колоссальные потери. В частности, наши военные продолжают ликвидировать их на Херсонщине.
В Херсонской области уничтожают оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.
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Россия теряет личный состав
Руководитель ЦПИ поделился видео с подборкой работы наших военных на Херсонщине. Защитники Украины мастерски используют доступное оружие и уничтожают врага. Россияне не имеют покоя на островах в Херсонской области.
Доброе утро. Россиян уничтожают на островах Херсонщины,
– написал Коваленко.
На кадрах можно увидеть успешную работу Сил обороны. Оккупанты нигде не могут спрятаться от наших воинов.
Россияне несут потери: смотрите видео
Украинские защитники продолжают истощать силы врага, нанося ему серьезные потери. 16 января не стало исключением: враг потерял 1670 солдат, а также десятки танков и бронированных машин.
Захватническая война уже стоила российскому режиму почти 816 000 жизней.