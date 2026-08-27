Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Более 1000 солдат и гора сожженной техники: потери России по состоянию на 27 августа
27 августа, 06:38
2

Более 1000 солдат и гора сожженной техники: потери России по состоянию на 27 августа

Даниил Жоров

Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов. Ежедневно враг несет серьезные потери в живой силе и военной технике.

С начала полномасштабного вторжения численность армии страны-агрессора сократилась на 1 482 150 своих военнослужащих. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 августа 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – 1 482 150 (+1 400) человек;
  • танков – 12 304 (+4);
  • боевых бронированных машин – 25 237 (+7);
  • артиллерийских систем – 48 694 (+53);
  • РСЗО – 2 065 (+3);
  • средств ПВО – 1 590 (+2);
  • самолетов – 440 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 483 367 (+1 762);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 404 (+17);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 140 248 (+494);
  • специальной техники – 4 602 (+10);
  • крылатых ракет – 5 052 (+0).


Потери России 27 августа / Инфографика Генштаба

25 августа и в ночь на 26 августа Силы обороны Украины нанесли удары по важным целям противника. Украинские защитники поразили ряд объектов: радиолокационную станцию, центр подготовки операторов дронов, ремонтно-базовую часть и склады с боеприпасами и топливом.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Потери врага
Вооруженные Силы Украины
Генштаб