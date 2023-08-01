Минус полтысячи оккупантов и более 90 единиц техники: потери врага на 1 августа
1 августа 2023, 07:45Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится более 17 месяцев. За это время Силы обороны уже ликвидировали более 246 тысяч оккупантов.
Так, только за минувшие сутки страна-террорист потеряла еще 500 захватчиков. Общее количество ликвидированных уже достигло 246 690 бойцов.
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Сколько российской техники уже уничтожили украинские защитники
- Танков – 4216 (+5),
- боевых бронированных машин – 8205 (+17),
- артиллерийских систем – 4839 (+23),
- РСЗО – 699 (+0),
- средств ПВО – 462 (+2),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10),
- крылатых ракет – 1347 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7324 (+32),
- специальной техники – 718 (+3).
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Оккупанты не успевают вывозить тела "двухсотых"
- Заметим, что 30 июля в Генштабе сообщили, что на фоне успеха Сил обороны в оккупационных подразделениях значительно выросли потери. Захватчики уже физически не успевают вывозить тела из моргов.
- В частности, в городе Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Оккупанты не вывозят их около недели. Поэтому в городе ощутим невыносимый трупный запах.
- Тем временем в Старобельске враг принудительно переместил часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в так называемые военные госпиталы для оказания помощи раненым оккупантам. Пожилые люди жалуются, что из-за этого они не имеют возможности получить хоть какое-то лечение.