Еще более 500 пакетированных оккупантов: потери врага на 28 июля
28 июля 2023, 07:56Читати новину українською
В Украине 520-й день полномасштабной войны. Силы обороны уже ликвидировали более 244 тысяч российских захватчиков.
Так, только за минувшие сутки наши воины очистили землю от еще 560 террористов. В общей сложности потери личного состава страны-агрессора уже достигли 244 830 бойцов.
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Потери оккупантов в технике
- Танцев – 4190 (+4),
- боевых бронированных машин – 8161 (+14),
- артиллерийских систем – 4775 (+30),
- РСЗО – 698 (+0),
- средств ПВО – 458 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),
- крылатых ракет – 1347 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11),
- специальной техники – 709 (+1).
ВСУ ликвидировали полковника российской авиации
Накануне, 25 июля, украинские защитники ликвидировали еще одного российского офицера. Долетался командир 112 вертолетного полка полковник Табачников. Вражеский Ка-52 удалось уничтожить расчетом ПЗРК.