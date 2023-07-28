Еще более 500 пакетированных оккупантов: потери врага на 28 июля

28 июля 2023, 07:56
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В Украине 520-й день полномасштабной войны. Силы обороны уже ликвидировали более 244 тысяч российских захватчиков.

Так, только за минувшие сутки наши воины очистили землю от еще 560 террористов. В общей сложности потери личного состава страны-агрессора уже достигли 244 830 бойцов.

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Потери оккупантов в технике

  • Танцев – 4190 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8161 (+14),
  • артиллерийских систем – 4775 (+30),
  • РСЗО – 698 (+0),
  • средств ПВО – 458 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),
  • крылатых ракет – 1347 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11),
  • специальной техники – 709 (+1).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ ликвидировали полковника российской авиации

Накануне, 25 июля, украинские защитники ликвидировали еще одного российского офицера. Долетался командир 112 вертолетного полка полковник Табачников. Вражеский Ка-52 удалось уничтожить расчетом ПЗРК.

 

Автор: Юлія Лобурак