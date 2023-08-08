Более 500 оккупантов, 19 артиллерийских систем и вертолет: потери врага на 8 августа

8 августа 2023, 07:53
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны уже ликвидировали более 250 тысяч захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки тысяч вражеской техники.

Только за минувшие сутки статистику потерь страны-агрессора пополнили еще 560 российских военных. В целом украинские воины очистили землю от 250 800 оккупантов.

Кстати Разведчики ГУР уничтожили ракетное подразделение врага на левобережье Херсона

Потери врага в технике

  • танков – 4254 (+10),
  • боевых бронированных машин – 8278 (+8),
  • артиллерийских систем – 4996 (+19),
  • РСЗО – 709 (+0),
  • средств ПВО – 468 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 312 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),
  • крылатых ракет – 1377 (+0),
  • кораблей /катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7460 (+9),
  • специальной техники – 737 (+2).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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Автор: Юлія Лобурак