"Отминусовано" еще более 500 оккупантов: колоссальные потери врага на 2 августа
2 августа 2023, 07:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Кремль продолжает терять на территории Украины сотни своих граждан, однако не прекращает войну. Только за последние сутки 540 врагов погибли на войне в Украине.
С 24 февраля 2022 года враг потерял уже 247 230 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно считать из-за интенсивных боев.
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Какие потери врага в технике
- Танков – 4217 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 8213 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 4866 (+27) ед,
- РСЗО – 700 (+1) ед,
- средств ПВО – 463 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4042 (+15),
- крылатых ракет – 1347 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 7349 (+25) ед,
- специальной техники – 718 (+0).
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят мощные потери России
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по командному пункту и 1 – по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 6 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава, 1 склад боеприпасов и еще два важных объекта врага.
- Напомним, что на днях военные с помощью HIMARS ликвидировали вражеские позиции на острове Джарилгач в Херсонской области. Следует отметить, что ВСУ отработали точечно и очень удачно. На острове было 5 скоплений оккупантов – на каждое из них прилетел "подарок".
- Также недавно украинские партизаны в Мариуполе провели успешную диверсионную операцию. Как следствие – уничтожено месторасположение вражеского подразделения, несколько единиц техники и оборудования. Советник мэра Мариуполя заявил, что ликвидация произошла 29 июля в районе АС 2. Андрющенко подчеркнул, что врага будут уничтожать постоянно – везде, где дотянутся.