Минус еще один российский офицер: в Украине ликвидировали замкомбата морских пехотинцев
Источник:Денис Казанский
Потери страна-агрессора продолжают постоянно расти. Силы обороны ликвидировали еще одного российского офицера. В этот раз заместителя командира батальона.
Так, украинские защитники ликвидировали майора Юрия Павлова. Его некролог уже распространили в сети.
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На Запорожье ликвидировали российского майора
Журналист и блогер Денис Казанский отметил, что продолжают выходить некрологи российских командиров, уничтоженных в результате ударов по штабам и командным пунктам.
В Запорожской области был ликвидирован начальник штаба и заместитель командира батальона материального обеспечения севастопольской 810-й бригады морской пехоты майор Юрий Павлов.
Пропагандисты отмечают, что он получил ранения. Оккупант скончался в госпитале. Соответствующее сообщение росСМИ распространили 17 августа.
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Потери врага: актуальные данные от Генштаба ВСУ
Утром 18 августа в Генштабе сообщили, что украинские воины ликвидировали еще 460 оккупантов. В общей сложности – 256 510 российских захватчиков. Кроме того, страна-террорист уже потеряла:
- танков – 4 332,
- боевых бронированных машин – 8 410,
- артиллерийских систем – 5 193,
- РСЗО – 714,
- средств ПВО – 486,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 276,
- крылатых ракет – 1 406,
- кораблей и катеров – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 658,
- специальной техники – 783.