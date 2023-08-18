Минус еще один российский офицер: в Украине ликвидировали замкомбата морских пехотинцев

Потери страна-агрессора продолжают постоянно расти. Силы обороны ликвидировали еще одного российского офицера. В этот раз заместителя командира батальона.

Так, украинские защитники ликвидировали майора Юрия Павлова. Его некролог уже распространили в сети.

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На Запорожье ликвидировали российского майора

Журналист и блогер Денис Казанский отметил, что продолжают выходить некрологи российских командиров, уничтоженных в результате ударов по штабам и командным пунктам.

В Запорожской области был ликвидирован начальник штаба и заместитель командира батальона материального обеспечения севастопольской 810-й бригады морской пехоты майор Юрий Павлов.

Пропагандисты отмечают, что он получил ранения. Оккупант скончался в госпитале. Соответствующее сообщение росСМИ распространили 17 августа.

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Потери врага: актуальные данные от Генштаба ВСУ

Утром 18 августа в Генштабе сообщили, что украинские воины ликвидировали еще 460 оккупантов. В общей сложности – 256 510 российских захватчиков. Кроме того, страна-террорист уже потеряла: