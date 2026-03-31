Путин боится, – дипломат указал на серьезные проблемы в России

Россия, несмотря на разговоры о новом большом наступлении, заходит в эту фазу войны со все более заметными внутренними проблемами. Речь идет не только об огромных потерях на фронте, но и о спаде в экономике, давлении на крупные города и кризисе внутри самой системы.

Шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по национальным экономикам Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд в эфире 24 Канала заявил, что Кремль уже не выглядит таким устойчивым, как пытается показать. По его словам, даже поведение Владимира Путина свидетельствует, что тот живет под большим давлением и реально боится.

Потери России уже подрывают ее способность воевать

Россия заходит в эту фазу войны с очень тяжелым бременем потерь и все более слабой внутренней опорой. Аслунд обратил внимание, что деньги от нефти пока еще дают Кремлю ресурс, но это не отменяет другой проблемы: армия продолжает терять людей в масштабах, которые политически трудно выдерживать.

Россия тратит человеческие жизни в огромных масштабах. За десять лет в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч убитыми, тогда как Россия за время войны в Украине потеряла примерно от 200 до 300 тысяч солдат убитыми,

– подчеркнул Аслунд.

Эти потери он связал не только с фронтом, но и с тем, что внутри самой российской системы накапливается гниль. Речь идет об ударах по военным объектам, гибели генералов, уголовные дела против чиновников и провалы в управлении. Все это бьет по моральному состоянию командования и показывает, что верхушка все хуже держит систему в руках.

Коррупция и гниль, укоренившиеся в верхах российского правительства, похоже, негативно сказываются на способности России сейчас вести войну,

– сказал дипломат.

Технологическое эмбарго Запада тоже продолжает работать, даже если Россия частично учится его обходить. Вместе с большими потерями, проблемами в командовании и ударами Украины по производителям оружия и инфраструктуре это создает для Кремля значительно худшие условия, чем Москва пытается показать снаружи.

В крупных городах России уже виден спад и усталость от войны

Российская экономика уже не просто застыла, а начала проседать. Лучше всего это видно не по громким заявлениям Кремля, а по ежедневной жизни в крупных городах, где должны быть сосредоточены комфорт, деньги и ощущение стабильности. Высокая инфляция, падение уровня жизни и сбои в привычных сервисах постепенно добираются именно туда, где война долго казалась чем-то далеким.

То, что Россия долгое время наблюдала в своей гражданской экономике, – это стагнация. А сейчас, вероятно, начался спад,

– подчеркнул Аслунд.

Он обратил внимание на разрыв между официальной статистикой и тем, что люди чувствуют на себе. По его словам, инфляционные ожидания в России значительно выше официально заявленных показателей, а это означает, что реальная ситуация для обычных россиян выглядит хуже, чем ее пытаются подать. Даже ограничения интернета уже бьют не по абстрактному "цифровому удобству", а по привычному ритму жизни в Москве и Санкт-Петербурге.

Очень важно отметить, что доступ к интернету сейчас закрывается и в Москве. Таксисты, которые пользуются Яндекс-картами, больше не могут ими пользоваться, потому что GPS не работает из-за отключения интернета,

– сказал дипломат.

Поэтому, по его мнению, сейчас надо особенно внимательно смотреть на атмосферу в крупных российских городах. Там еще не видно открытого взрыва, но именно Москва и Санкт-Петербург могут точно показать, насколько война уже добралась до той части России, которая долго жила в комфорте и старалась не замечать ее истинную цену.

Путин живет в изоляции и боится за собственную безопасность

Давление войны уже заметно не только в экономике и крупных городах, но и на самом верху российской системы. Лучше всего это видно из того, как живет Путин: в режиме максимальной изоляции, с беспрецедентными мерами охраны.

К слову: Мик Райан предполагает, что Владимир Путин усилил охрану своей резиденции не только из-за войны, но и из-за страха перед внутренними рисками. По его словам, после мятежа Пригожина и последних громких событий вокруг Ирана российский диктатор мог серьезно обеспокоиться безопасностью своей семьи и ближайшего окружения. По мнению генерала в отставке, это свидетельствует не только об осторожности военного времени, но и о личной тревожности Путина.

Такое поведение не похоже на уверенность в себе или в собственном государстве.

Мы видим, как Путин живет в полной изоляции в условиях чрезвычайных мер безопасности, которые никогда не были столь строгими ни для одного советского лидера. И это говорит о том, что он действительно боится,

– подчеркнул Аслунд.

Речь идет уже не просто об осторожности человека, который ведет войну. Когда руководитель государства прячется между несколькими защищенными резиденциями и избегает даже привычных способов передвижения, это показывает значительно более глубокий страх.

Он живет в трех разных бункерах: на Валдае, в Ново-Огарево и в Сочи. И перемещается между ними бронепоездом, потому что не решается летать,

– сказал дипломат.

Такое поведение и выдает глубину проблем внутри российской системы. Когда руководитель государства строит свою жизнь вокруг страха за собственную безопасность, это уже само по себе показывает, под каким давлением он находится.

