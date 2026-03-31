Шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР Андерс Аслунд в ефірі 24 Каналу заявив, що Кремль уже не виглядає таким стійким, як намагається показати. За його словами, навіть поведінка Володимира Путіна свідчить, що той живе під великим тиском і реально боїться.

Втрати Росії вже підривають її здатність воювати

Росія заходить у цю фазу війни з дуже важким тягарем втрат і дедалі слабшою внутрішньою опорою. Аслунд звернув увагу, що гроші від нафти поки ще дають Кремлю ресурс, але це не скасовує іншої проблеми: армія продовжує втрачати людей у масштабах, які політично важко витримувати.

Росія витрачає людські життя у величезних масштабах. За десять років в Афганістані Радянський Союз втратив 15 тисяч убитими, тоді як Росія за час війни в Україні втратила приблизно від 200 до 300 тисяч солдатів убитими,

– наголосив Аслунд.

Ці втрати він пов'язав не лише з фронтом, а й із тим, що всередині самої російської системи накопичується гниль. Ідеться про удари по військових об'єктах, загибель генералів, кримінальні справи проти високопосадовців і провали в управлінні. Усе це б'є по моральному стану командування і показує, що верхівка дедалі гірше тримає систему в руках.

Корупція і гниль, укорінені у верхах російського уряду, схоже, негативно позначаються на здатності Росії зараз вести війну,

– сказав дипломат.

Технологічне ембарго Заходу теж продовжує працювати, навіть якщо Росія частково навчається його обходити. Разом із великими втратами, проблемами в командуванні й ударами України по виробниках зброї та інфраструктурі це створює для Кремля значно гірші умови, ніж Москва намагається показати назовні.

У великих містах Росії вже видно спад і втому від війни

Російська економіка вже не просто застигла, а почала просідати. Найкраще це видно не по гучних заявах Кремля, а по щоденному життю у великих містах, де мали б бути зосереджені комфорт, гроші й відчуття стабільності. Висока інфляція, падіння рівня життя і збої в звичних сервісах поступово добираються саме туди, де війна довго здавалася чимось далеким.

Те, що Росія довгий час спостерігала у своїй цивільній економіці, – це стагнація. А зараз, імовірно, почався спад,

– наголосив Аслунд.

Він звернув увагу на розрив між офіційною статистикою і тим, що люди відчувають на собі. За його словами, інфляційні очікування в Росії значно вищі за офіційно заявлені показники, а це означає, що реальна ситуація для звичайних росіян виглядає гірше, ніж її намагаються подати. Навіть обмеження інтернету вже б'ють не по абстрактній "цифровій зручності", а по звичному ритму життя в Москві та Санкт-Петербурзі.

Дуже важливо зазначити, що доступ до інтернету зараз закривається і в Москві. Таксисти, які користуються Яндекс-картами, більше не можуть ними користуватися, тому що GPS не працює через відключення інтернету,

– сказав дипломат.

Тому, на його думку, зараз треба особливо уважно дивитися на атмосферу у великих російських містах. Там ще не видно відкритого вибуху, але саме Москва і Санкт-Петербург можуть найточніше показати, наскільки війна вже дісталася до тієї частини Росії, яка довго жила в комфорті й намагалася не помічати її справжню ціну.

Путін живе в ізоляції і боїться за власну безпеку

Тиск війни вже помітний не лише в економіці та великих містах, а й на самому верху російської системи. Найкраще це видно з того, як живе Путін: у режимі максимальної ізоляції, з безпрецедентними заходами охорони.

До слова: Мік Раян припускає, що Володимир Путін посилив охорону своєї резиденції не лише через війну, а й через страх перед внутрішніми ризиками. За його словами, після заколоту Пригожина та останніх гучних подій навколо Ірану російський диктатор міг серйозніше занепокоїтися безпекою своєї родини й найближчого оточення. На думку генерала у відставці, це свідчить не лише про обережність воєнного часу, а й про особисту тривожність Путіна.

Така поведінка не схожа на впевненість у собі чи у власній державі.

Ми бачимо, як Путін живе в повній ізоляції в умовах надзвичайних заходів безпеки, які ніколи не були настільки суворими ні для одного радянського лідера. І це говорить про те, що він справді боїться,

– наголосив Аслунд.

Йдеться вже не просто про обережність людини, яка веде війну. Коли керівник держави ховається між кількома захищеними резиденціями і уникає навіть звичних способів пересування, це показує значно глибший страх.

Він живе у трьох різних бункерах: на Валдаї, у Ново-Огарьово і в Сочі. І переміщується між ними бронепоїздом, тому що не наважується літати,

– сказав дипломат.

Така поведінка і видає глибину проблем усередині російської системи. Коли керівник держави будує своє життя навколо страху за власну безпеку, це вже саме по собі показує, під яким тиском він перебуває.

