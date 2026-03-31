Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, что в России действует циничный общественный договор. По его словам, семьям предлагают деньги за участие родственников в войне против Украины, а в случае гибели – компенсацию в обмен на молчание.

Смотрите также Командир "Ахиллеса" сказал, как война на Ближнем Востоке помогает Путину

Как в России покупают новых солдат на войну?

В России набор на фронт все больше держится не на идеологии, а на деньгах для бедных регионов. Людям фактически предлагают простую схему: семья отдает мужа, брата или сына на войну, взамен получает выплаты, которые позволяют закрыть хотя бы часть бытовых проблем. Именно так Кремль поддерживает поток новых людей в армию и одновременно пытается не доводить ситуацию до принудительной мобилизации, которая могла бы вызвать сильное внутреннее сопротивление.

И никто не задает лишних вопросов, не озвучивает лишних мыслей, а почему же это их родственники погибают на войне против Украины. Им на это безразлично,

– подчеркнул Федоренко.

На этом, по его словам, и держится циничный общественный договор внутри России. На фоне бедности, сокращения рабочих мест и роста налогов часть регионов идет на такое соглашение без лишних вопросов, потому что не видит другого способа выжить. Власть этим пользуется, чтобы гасить напряжение деньгами и не доводить до открытого недовольства из-за больших потерь.

Этот общественно-понятийный договор дает возможности избежать лишних волнений на фоне низкой экономической ситуации, на фоне сокращения рабочих мест, на фоне увеличения налогообложения,

– сказал командир "Ахиллеса".

Именно поэтому Кремль так долго избегает большой принудительной мобилизации. Пока есть возможность покупать людей выплатами, Путин может поддерживать наступления и не провоцировать резкой реакции даже в диктаторской системе.

Россию надо выбивать быстрее, чем она успевает пополнять потери

Россия ежемесячно находит новых людей для пополнения потерь и поддержания наступлений на главных направлениях, в частности в Донецкой области, Запорожье и Харьковской области. Поэтому для Сил обороны Украины ключевая задача заключается не просто в сдерживании штурмов, а в том, чтобы сломать саму динамику этого пополнения.

Если Россия имеет возможность ежемесячно ставить в строй от 28 – 29 до 39 тысяч военнослужащих на пополнение потерь, то Силы обороны Украины должны уничтожать, выводить из строя до 50 тысяч,

– подчеркнул Федоренко.

Если потери в российской армии становятся выше темпа набора, командование уже не может одинаково давить по всей линии боевого соприкосновения.

К слову: по данным Генштаба, по состоянию на утро 31 марта Россия за сутки потеряла еще 970 военных. Также оккупанты потеряли 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 61 артсистему, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 1 вертолет, 2296 беспилотников оперативно-тактического уровня и 199 единиц автомобильной техники. Общие потери личного состава России, по оценке Генштаба, достигли 1 297 670 человек.

Главный эффект наступает не за один день, а из-за накопления потерь. Когда Россия больше не успевает закрывать дыры новыми людьми, ее наступление постепенно теряет темп, а возможности для постоянного давления сужаются.

Одной из основных движущих сил, которая получает результат по оккупации нашей земли, является вражеская живая сила, которая у них есть в количестве,

– сказал командир "Ахиллеса".

Тогда, чтобы не потерять темп на приоритетных отрезках, враг вынужден перебрасывать резервы с других участков, которые считает менее важными. Для Украины это означает, что часть направлений автоматически становится безопаснее, потому что там у противника просто меньше людей для активных действий. Если такую динамику удастся удержать в течение длительного времени, Россия постепенно потеряет возможность вести активные наступательные действия и будет вынуждена переходить к обороне.

Россия вербует молодежь в подразделения беспилотников

Путин использует для войны не только деньги для бедных регионов, но и собственный демографический ресурс. Большое население позволяет непрерывно искать новых людей, в частности молодежь, которую заводят в специализированные структуры под работу с беспилотными системами. Это уже не случайный набор, а отдельное направление, куда бросают и людей, и деньги.

140 миллионов населения, среди которого достаточно много молодежи на территории России, дает возможность противнику беспрецедентно вербовать,

– отметил Федоренко.

Таких людей ищут в различных клубах, организациях и псевдоорганизациях, а дальше заводят в подразделения, которые специализируются именно на беспилотниках. Это означает, что угроза от российских дронов не уменьшается, а остается стабильно высокой, потому что противник вкладывается в это направление и пытается быстро усиливать свои возможности.

Противник совершенствуется, противник модернизируется, противник наращивает свои боевые возможности, противник перебирает тот опыт, который есть у Сил обороны Украины,

– сказал командир "Ахиллеса".

В то же время он подчеркнул, что Украина так же не стоит на месте ни в производстве, ни в модернизации беспилотников, ни в обеспечении войска. Именно поэтому, несмотря на высокий уровень угрозы, Россия не получает здесь одностороннего преимущества, а украинские подразделения продолжают подстраиваться под новые вызовы на поле боя.

Что известно о последних потерях врага?