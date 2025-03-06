Сырский рассказал, какие потери России в войне с начала года

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только с начала 2025 года было ликвидировано около 91 тысячи российских солдат.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Смотрите также Уничтожили почти 50 россиян: под Торецком украинские бойцы зачистили от оккупантов частный сектор

Какие потери в России с начала года

Сырский рассказал, что российские войска ежедневно несут сокрушительные потери на фронте. Он рассказал, что с начала года ВСУ ликвидировали почти 100 тысяч оккупантов.

Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек,

– рассказал главнокомандующий ВСУ.

Обратите внимание! Если ничего не изменится и Россия продолжит терять своих солдат такими же темпами, то уже к лету этого года общие потери врага среди личного состава достигнут одного миллиона.

Он также поблагодарил украинских защитников за стойкость, результативность в боевой работе и непоколебимую веру в победу Украины.

Напомним, что только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1 140 оккупантов и сотни единиц техники. В то же время общие потери личного состава России составляют около 881 800 человек.