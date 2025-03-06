Повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Дивіться також Знищили майже 50 росіян: під Торецьком українські бійці зачистили від окупантів приватний сектор

Які втрати у Росії від початку року

Сирський розповів, що російські війська щодня зазнають нищівних втрат на фронті. Він розповів, що від початку року ЗСУ ліквідували майже 100 тисяч окупантів.

Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб,

– розповів головнокомандувач ЗСУ.

Зверніть увагу! Якщо нічого не зміниться і Росія продовжить втрачати своїх солдатів такими ж темпами, то вже до літа цього року загальні втрати ворога серед особового складу сягнуть одного мільйона.

Він також подякував українським захисникам за стійкість, результативність у бойовій роботі та непохитну віру в перемогу України.

Нагадаємо, що лише за минулу добу українські воїни ліквідували 1 140 окупантів та сотні одиниць техніки. Водночас загальні втрати особового складу Росії складають близько 881 800 осіб.