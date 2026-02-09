Враг под прицелом: Силы обороны взорвали важные объекты в Ростове, Судже и на ВОТ
- Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам в Ростове, Суджи и на временно оккупированных территориях.
- В результате одной из атак было уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов, а также повреждены другие контейнеры с беспилотниками.
Силы обороны Украины атаковали российские Ростов и Суджу, а еще временно оккупированные территории. Враг понес потери.
У Генштабе рассказали, что именно было под прицелом.
Какие последствия атак на военные объекты России?
️️Подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по военным объектам врага в ночь на 9 февраля.
В Судже Курской области был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск России. ️
В Новоалексеевке, что на оккупированной части Херсонщины, под прицелом оказался склад боеприпасов. ️
Кроме того, в Генштабе озвучили результаты предыдущих атак. В частности, в результате обстрела склада БпЛА в районе Ростова-на-Дону было уничтожено 3 контейнера с FPV-дронами и комплектующими.
По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются,
– отметили в Генштабе.
Потери России: последние новости
Батальон "Гатило" ВСУ взорвали опорный пункт оккупантов в поселке Каменка на Харьковщине. Военные применили комплексную тактику с серией атак FPV-дронами, что привело к полному разрушению конструкций.
Генштаб также подтвердил поражение полигона, где расположен "Орешник". Пострадали, в частности, сооружения для обслуживания баллистических ракет.
Также в ГУР отчитались, что за январь поразили 6 объектов ПВО оккупантов. Среди пораженных целей были ЗРГК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М1" и другие элементы противовоздушной обороны.