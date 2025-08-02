2 августа, 06:50
Более 1000 оккупантов, 1 РСЗО и 38 артсистем: потери врага по состоянию на 2 августа
Основные тезисы
- За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 010 единиц личного состава российской армии.
- По состоянию на 2 августа 2025 года общие потери врага включают 1 055 210 личного состава, 30 982 артиллерийские системы, 1 452 РСЗО, и 49 196 БПЛА.
Российская армия продолжает терять своих солдат и технику в агрессивной войне против Украины. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1 010 единиц личного состава армии оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери у врага, по состоянию на 2 августа 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 055 210 (+1 010);
- танков – 11 068 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 069 (+1);
- артиллерийских систем – 30 982 (+38);
- РСЗВ – 1 452 (+1);
- средств ПВО – 1 203 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 196 (+139);
- крылатых ракет – 3 551 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 024 (+130);
- специальной техники – 3 935 (+0).
Потери России в Украине по состоянию на 2 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ