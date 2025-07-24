24 июля, 07:35
"Минус" 1050 оккупантов, 5 танков и более 20 артсистем: потери врага по состоянию на 24 июля
Основні тези
- За минувшие сутки российская армия потеряла 1050 солдат, 5 танков и 24 артиллерийские системы.
- С начала вторжения Россия потеряла более 1 миллиона личного состава, 11 046 танков и 23 047 бронированных машин.
- Общие потери включают 30 746 артиллерийских систем, 1 446 РСЗО и 47 638 БПЛА.
Российская армия продолжает нести значительные потери в войне в Украине. За минувшие сутки враг потерял еще 1050 своих солдат на фронте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери врага по состоянию на 24 июля?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 046 270 (+1 050);
- танков – 11 046 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 047 (+10);
- артиллерийских систем – 30 746 (+24);
- РСЗВ – 1 446 (+1);
- средств ПВО – 1 199 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 638 (+86);
- крылатых ракет – 3 533 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 56 137 (+96);
- специальной техники – 3 935 (+0).
Потери врага на 24 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ