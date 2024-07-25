Более 1200 оккупантов, 45 артсистем и 2 ПВО: потери врага по состоянию на 25 июля

Российская армия продолжает нести значительные потери на фронте. За минувшие сутки оккупанты потеряли еще 1 230 единиц личного состава.

Таким образом общее количество безвозвратных потерь российской армии в военных составило 571 350 солдат страны-агрессора. Кроме того, наши защитники ликвидировали сотни единиц российской техники.

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Какие потери имеет враг на 25 июля 2024 года

Украинские воины с начала полномасштабного вторжения России сожгли сотни тысяч единиц вражеской техники. В частности:

танков – 8 313 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 16 039 (+26) единиц;

артиллерийских систем – 15 804 (+45) единиц;

РСЗО – 1 125 (+0) единиц;

средства ПВО – 904 (+2) единицы;

самолетов – 363 (+0) единиц;

вертолетов – 326 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 610 (+66) единиц;

крылатые ракеты – 2 402 (+0) единиц;

корабли/катера – 28 (+0) единиц;

подводные лодки – 1 (+0) единиц;

автомобильная техника и автоцистерны – 21 358 (+79) единиц;

специальная техника – 2 661 (+11) единиц;



Потери врага по состоянию на 25 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью журналистам The Guardian заявлял, что потери Кремля втрое больше украинских. А на отдельных направлениях эти значения у врага "даже больше".