Минус более тысячи оккупантов, танки и артиллерия: потери врага 6 июля

Россия продолжает нести большие потери в войне против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 260 оккупантов и уничтожили кучу вражеской техники.

Общие боевые потери врага достигли уже 549840 человек. В частности враг также не досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники.

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Потери России на войне

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины 549 840 своих военных убитыми и ранеными.

Также Генштаб обнародовал статистику потерь российской техники. Итак, от 24 февраля 2022 ВСУ уничтожили:

личного состава – около 549840 (+1260) человек;

танков – 8153 (+11) ед;

боевых бронированных машин – 15629 (+18) ед;

артиллерийских систем – 14897 (+66) ед;

РСЗО – 1115 (+0) ед;

средства ПВО – 878 (+0) ед;

самолетов – 360 (+0) ед;

вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11809 (+58);

крылатые ракеты – 2351 (+9);

корабли / катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 20053 (+76) ед;

специальная техника – 2479 (+6)

Россия продолжает нести на войне в Украине колоссальные потери.