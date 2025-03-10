Еще 1190 ликвидированных оккупантов и немало уничтоженной техники: потери россиян на 10 марта

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Украинские Силы обороны мужественно наносят отпор врагу, уничтожают его технику и личный состав.

Только за эти сутки удалось ликвидировать 1190 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери понесла Россия по состоянию на 10 марта

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:

личного состава – 886 320 (+1190),

танков – 10 292 (+18),

боевых бронированных машин – 21 400 (+40),

артиллерийских систем – 24 271 (+65),

РСЗВ – 1 311 (+1),

средств ПВО – 1 102 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 603 (+241),

крылатых ракет – 3 120 (+0),

кораблей и катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 40 071 (+138),

специальной техники – 3 773 (+0).

Потери россиян на 10 марта / Инфографика Генштаба

Отметим, что потери России в войне с Украиной неуклонно растут. В частности, недавно артиллеристам из 44-й бригады удалось поразить скопление россиян и их техники в Запорожье. Тогда они уничтожили полевой склад боеприпасов и вражескую пушку 2А-65 "Мста-Б".