"Минус" почти 1300 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 12 сентября
12 сентября 2024, 07:23Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать мощный отпор оккупантам, нанося им немалые потери. Так, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1270 оккупантов.
Кроме того, российская армия теряет сотни единиц военной техники и оружия. Общая стоимость уничтоженной техники достигает сотни миллионов долларов.
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Какие потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 630 200 (+1270) человек,
- танков – 8 653 (+11),
- боевых бронированных машин – 16 955 (+17),
- артиллерийских систем – 18 009 (+73),
- РСЗВ – 1184 (+2),
- средства ПВО – 945 (+2),
- самолетов – 369 (+1),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 033 (+43),
- крылатые ракеты – 2 591 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 481 (+93),
- специальная техника – 3 061 (+2).