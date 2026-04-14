Почти тысяча "отминусованных" и не только: какие потери россиян на 14 апреля
- С начала вторжения Россия потеряла около 1 312 960 солдат и 11 863 танка.
- Едва ли не ежемесячно потери противника в войне увеличиваются, в частности благодаря украинским беспилотным системам.
Вражеские войска бросают все силы на захват украинских территорий. Силы обороны наносят противнику поразительные потери. Речь идет примерно о 35 тысячах военных ежемесячно.
О новой партии ликвидированных оккупантов, а также их технике, рассказали в Генштабе.
Какие потери врага на 14 апреля?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 апреля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 312 960 (+820) человек;
- танков – 11 863 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 389 (+3);
- артиллерийских систем – 39 953 (+38);
- РСЗВ – 1 732 (+4);
- средств ПВО – 1 346 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 237 853 (+2 459);
- крылатых ракет – 4 517 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 893 000 (+201);
- специальной техники – 4 123 (+0).
Интересно! Украинские НРК и БпЛА впервые захватили вражескую позицию без участия пехоты и потерь с украинской стороны.
Потери России по состоянию на 14 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба
Отметим! Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что российская ПВО существенно ослабла, в частности в Крыму, где ВСУ значительно сократили ее потенциал. По его словам, это приводит к потере полуостровом статуса безопасного тыла для оккупантов.
Что известно о последних успешных операциях Сил обороны?
Среди недавних ударов – поражение нефтеперекачивающей станции "Крымская", которая является важным звеном инфраструктуры "Транснефти", а также зенитного ракетного комплекса "Тор-М1".
Кроме того, украинские силы ударили по логистическим объектам и скоплениям войск противника в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Курской области России. Подтверждена также атака на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", где были выведены из строя технологические мощности.
Отдельно сообщается о поражении ледостойких стационарных платформ ЛСП-1 и ЛСП-2 на буровых установках в Каспийском море, которые расположены почти в 1000 километрах от фронта.