"Минус" почти 1700 оккупантов и 320 единиц техники: безумные потери врага на 14 ноября

Украинские защитники продолжают давать отпор российским захватчикам, нанося им немалые потери. Так, в течение суток было ликвидировано еще 1 690 оккупантов.

Общие потери врага уже достигают 716 070 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальные потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 716 070 (+1690) человек,

танков – 9 319 (+19),

боевых бронированных машин – 18 947 (+51),

артиллерийских систем – 20 472 (+64),

РСЗВ – 1 252 (+3),

средства ПВО – 997 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 852 (+54),

крылатые ракеты – 2 640 (+4),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 29 090 (+124),

специальная техника – 3 629 (+0).



Потери России в войне по состоянию на 14 ноября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее стало известно, что в Севастополе взорвался автомобиль, в котором погиб капитан Черноморского флота России Валерий Транковский. Оккупант был ответственным за пуски ракет из Черного моря по гражданским объектам в Украине, в частности обстрел Винницы в июле 2022 года.