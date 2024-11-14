"Минус" почти 1700 оккупантов и 320 единиц техники: безумные потери врага на 14 ноября
Украинские защитники продолжают давать отпор российским захватчикам, нанося им немалые потери. Так, в течение суток было ликвидировано еще 1 690 оккупантов.
Общие потери врага уже достигают 716 070 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальные потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 716 070 (+1690) человек,
- танков – 9 319 (+19),
- боевых бронированных машин – 18 947 (+51),
- артиллерийских систем – 20 472 (+64),
- РСЗВ – 1 252 (+3),
- средства ПВО – 997 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 852 (+54),
- крылатые ракеты – 2 640 (+4),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 090 (+124),
- специальная техника – 3 629 (+0).
Потери России в войне по состоянию на 14 ноября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее стало известно, что в Севастополе взорвался автомобиль, в котором погиб капитан Черноморского флота России Валерий Транковский. Оккупант был ответственным за пуски ракет из Черного моря по гражданским объектам в Украине, в частности обстрел Винницы в июле 2022 года.