"Минус" почти 1700 оккупантов и 320 единиц техники: безумные потери врага на 14 ноября

14 ноября 2024, 07:48
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Автор: Анжелика Байбак

Украинские защитники продолжают давать отпор российским захватчикам, нанося им немалые потери. Так, в течение суток было ликвидировано еще 1 690 оккупантов.

Общие потери врага уже достигают 716 070 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальные потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава – около 716 070 (+1690) человек,
  • танков – 9 319 (+19),
  • боевых бронированных машин – 18 947 (+51),
  • артиллерийских систем – 20 472 (+64),
  • РСЗВ – 1 252 (+3),
  • средства ПВО – 997 (+1),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 852 (+54),
  • крылатые ракеты – 2 640 (+4),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 090 (+124),
  • специальная техника – 3 629 (+0).


Потери России в войне по состоянию на 14 ноября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее стало известно, что в Севастополе взорвался автомобиль, в котором погиб капитан Черноморского флота России Валерий Транковский. Оккупант был ответственным за пуски ракет из Черного моря по гражданским объектам в Украине, в частности обстрел Винницы в июле 2022 года.