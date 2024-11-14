Загальні втрати ворога вже сягають 716 070 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 716 070 (+1690) осіб,

танків – 9 319 (+19),

бойових броньованих машин – 18 947 (+51),

артилерійських систем – 20 472 (+64),

РСЗВ – 1 252 (+3),

засоби ППО – 997 (+1),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 852 (+54),

крилаті ракети – 2 640 (+4),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 090 (+124),

спеціальна техніка – 3 629 (+0).



Втрати Росії у війні станом на 14 листопада 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше стало відомо, що у Севастополі вибухнув автомобіль, в якому загинув капітан Чорноморського флоту Росії Валерій Транковський. Окупант був відповідальним за пуски ракет з Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні, зокрема обстріл Вінниці в липні 2022 року.