Более 1100 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: колоссальные потери врага на 17 июля

17 июля 2024, 07:22
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам, уничтожая личный состав и технику врага. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 110 оккупантов.

Особенно ощутимы потери врага среди судов. Так, точными ударами украинские защитники уже уничтожили 80% Черноморского флота России.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 562 510 (+1 110) человек,
  • танков – 8 238 (+11),
  • боевых бронированных машин – 15 871 (+9),
  • артиллерийских систем – 15 411 (+43),
  • РСЗВ – 1120 (+1),
  • средства ПВО – 893 (+1),
  • самолетов – 361 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 224 (+31),
  • крылатые ракеты – 2 398 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20 741 (+61),
  • специальная техника – 2586 (+9).


Потери врага по состоянию на 17 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, за прошедшие сутки в Генштабе ВСУ отметили воинов 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Автор: Анжеліка Байбак