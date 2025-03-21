Еще 1330 оккупантов, 17 танков и 101 артиллерийская система: потери России на 21 марта

Украинские защитники мужественно защищают нашу землю, сдерживая врага, который значительно превосходит по количеству личного состава и техники. Силы обороны наносят противнику большие потери.

Недавно британская разведка подсчитала, что оккупационная армия потеряла примерно 900 тысяч военных. Из них – количество погибших солдат может достигать от 200 до 250 тысяч, что является рекордными потерями для России со времен Второй мировой войны, передает 24 Канал.

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Сколько вражеских солдат и техники ликвидировано

В Генштабе назвали актуальные к утру 21 марта 2025 года потери врага в людях и технике.

личного состава – около 900800 (+1330) человек,

танков – 10394 (+17),

боевых бронированных машин – 21589 (+28),

артиллерийских систем – 24848 (+101),

РСЗО – 1324 (+2),

средства ПВО – 1111 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30080 (+185),

крылатые ракеты – 3121 (+0),

корабли /катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 41259 (+165) ед,

специальная техника – 782 (+2)

Потери России на 21 марта 2025 года / Фото Генштаб