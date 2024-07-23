Минус 1220 российских вояк, одна ПВО и десятки техники: потери врага на 23 июля
23 июля 2024, 07:20Читати новину українською
Источник:Генштаб
Силы обороны за последние сутки ликвидировали 1220 оккупантов. Российская армия несет колоссальные потери в войне против Украины.
Кроме живой силы, враг теряет и технику. Статистику потерь врага по состоянию на утро 23 июля обнародовал Генштаб ВСУ. При этом отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой иненсивности боев.
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Потери врага 23 июля
С начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе приблизились к 570 тысяч воинов.
- личного состава – около 568980 (+1220) человек
- танков – 8288 (+4) единиц
- боевых бронированных машин – 16000 (+20)
- артиллерийских систем – 15694 (+57)
- РСЗВ – 1125 (+2)
- средства ПВО – 901 (+1)
- самолетов – 362 (+0)
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12511 (+36)
- крылатые ракеты – 2401 (+0)
- корабли /катера – 28 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 21202 (+64)
- специальная техника – 2640 (+3)