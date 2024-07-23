Минус 1220 российских вояк, одна ПВО и десятки техники: потери врага на 23 июля

Силы обороны за последние сутки ликвидировали 1220 оккупантов. Российская армия несет колоссальные потери в войне против Украины.

Кроме живой силы, враг теряет и технику. Статистику потерь врага по состоянию на утро 23 июля обнародовал Генштаб ВСУ. При этом отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой иненсивности боев.

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Потери врага 23 июля

С начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе приблизились к 570 тысяч воинов.

личного состава – около 568980 (+1220) человек

танков – 8288 (+4) единиц

боевых бронированных машин – 16000 (+20)

артиллерийских систем – 15694 (+57)

РСЗВ – 1125 (+2)

средства ПВО – 901 (+1)

самолетов – 362 (+0)

вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12511 (+36)

крылатые ракеты – 2401 (+0)

корабли /катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 21202 (+64)

специальная техника – 2640 (+3)



Потери россиян в войне / Инфографика Генштаба