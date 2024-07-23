Минус 1220 российских вояк, одна ПВО и десятки техники: потери врага на 23 июля

23 июля 2024, 07:20
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Источник:

Генштаб

Силы обороны за последние сутки ликвидировали 1220 оккупантов. Российская армия несет колоссальные потери в войне против Украины.

Кроме живой силы, враг теряет и технику. Статистику потерь врага по состоянию на утро 23 июля обнародовал Генштаб ВСУ. При этом отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой иненсивности боев.

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Потери врага 23 июля

С начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе приблизились к 570 тысяч воинов.

  • личного состава – около 568980 (+1220) человек
  • танков – 8288 (+4) единиц
  • боевых бронированных машин – 16000 (+20)
  • артиллерийских систем – 15694 (+57)
  • РСЗВ – 1125 (+2)
  • средства ПВО – 901 (+1)
  • самолетов – 362 (+0)
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12511 (+36)
  • крылатые ракеты – 2401 (+0)
  • корабли /катера – 28 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21202 (+64)
  • специальная техника – 2640 (+3)


Потери россиян в войне / Инфографика Генштаба

Автор: Анастасія Лукашевська